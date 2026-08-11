Απόλλων Λεμεσού - Μπραν 2-4 (παρ.): Οι Νορβηγοί έκαναν την ανατροπή και περιμένουν... ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μπραν έκανε την ανατροπή κόντρα στον Απόλλων Λεμέσου, επικράτησε εκτός έδρας με 4-2 και περιμένει ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ στα playoffs του Conference League.
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλο που θα «βρει» απέναντί του στα playoffs του Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Αυτή θα είναι η Μπραν, η οποία επικράτησε με 4-2 στην παράταση του Απόλλων Λεμεσού, ανέτρεψε την ήττα του πρώτου παιχνιδιού και πήρε την πρόκριση.
Μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι της «Τούμπας» με 1-0, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα αναζητήσει ανατροπή... πρόκρισης στις Βρυξέλλες, η οποία θα «στείλει» τους Βέλγους απέναντι στην νορβηγική ομάδα.
Στα playoffs του Conference League η Μπραν - «Λύγισε» τον Απόλλων Λεμεσού στην παράταση
Η Μπραν άνοιξε το σκορ νωρίς, με τον Ίνγκασον να τελειώνει ιδανική την φάση για το 1-0 των Νορβηγών, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.
Στην συνέχεια οι Κύπριοι πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν έβρισκαν το γκολ. Τελικά, το βρήκαν στο 88ο λεπτό. Ο Λιούμπιτς με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και νίκησε τον Ντίνγκελαντ για το 1-1, με τον Απόλλων να παίρνει σκορ πρόκρισης.
Ωστόσο, η Μπραν δεν είχε πει την τελευταία της... λέξη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χολμ σκόραρε και έκανε το 1-2 για τους Νορβηγούς, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.
Στην παράταση, η αγωνία έφτασε... στα ύψη. Ο Βεϊσμπέκ ισοφάρισε σε 2-2, όμως ο Χολμ με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-3. Ο Έρικσεν στο 105′ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά της κυπριακής ομάδας και διαμόρφωσε το τελικό 2-4, «σφραγίζοντας» την πρόκριση για την ομάδα του.