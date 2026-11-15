Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1: Το αριστούργημα του Καραμπέρη της έβαλε… φρένο στον βορρά! [βίντεο]

Μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Θωμά Καραμπέρη διαμόρφωσε το τελικό 1-1 μεταξύ Απόλλωνα Καλαμαριάς και Athens Kallithea.

Βαθμός… χρυσάφι για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς απέναντι στην Athens Kallithea. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην 11η αγωνιστική της Superbet League 2, με τον Θωμά Καραμπέρη να αποφασίζει το τελικό αποτέλεσμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 73' ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Με την Athens Kallithea, παρότι είχε τις ευκαιρίες και προηγήθηκε με 0-1, να μένει με την πικρία της ισοπαλίας και τη χαμένη ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από την ΑΕΛ στη 2η θέση.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μετράει 21 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΛ, ενώ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αυτός ο βαθμός τον έφερε στους 9, μαζί με τον Νέστο Χρυσούπολης στη 12η θέση.

Χαμένο πέναλτι και δοκάρι για την Athens Kallithea

Στο 14ο λεπτό οι Αθηναίοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Ρόμο, αλλά ο Μανιάς δεν κατάφερε να σκοράρει. Όπως το ίδιο συνέβη και στο 28, όταν και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Το γκολ για την Athens Kallithea ήρθε στο 33' με τον Μπαουτίστα, που πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Κυρίτση στην κεφαλιά του Ρόμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανιάς είχε και δεύτερο δοκάρι στο 45+1' για να έρθει η… τιμωρία στο 73', όταν ο Καραμπέρης με απευθείας εκτέλεση φάουλ έγραψε το τελικό 1-1.