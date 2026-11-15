 Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1: Το αριστούργημα του Καραμπέρη της έβαλε… φρένο στον βορρά! [βίντεο]
ΣΠΟΡ

Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1: Το αριστούργημα του Καραμπέρη της έβαλε… φρένο στον βορρά! [βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Απόλλων Καλαμαριάς-Athens Kallithea 1-1: Το αριστούργημα του Καραμπέρη της έβαλε… φρένο στον βορρά! [βίντεο]
Φάση από το Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea / Φωτογραφία: INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Θωμά Καραμπέρη διαμόρφωσε το τελικό 1-1 μεταξύ Απόλλωνα Καλαμαριάς και Athens Kallithea.

Βαθμός… χρυσάφι για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς απέναντι στην Athens Kallithea. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην 11η αγωνιστική της Superbet League 2, με τον Θωμά Καραμπέρη να αποφασίζει το τελικό αποτέλεσμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 73' ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Με την Athens Kallithea, παρότι είχε τις ευκαιρίες και προηγήθηκε με 0-1, να μένει με την πικρία της ισοπαλίας και τη χαμένη ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από την ΑΕΛ στη 2η θέση.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μετράει 21 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΛ, ενώ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αυτός ο βαθμός τον έφερε στους 9, μαζί με τον Νέστο Χρυσούπολης στη 12η θέση.

Χαμένο πέναλτι και δοκάρι για την Athens Kallithea

Στο 14ο λεπτό οι Αθηναίοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Ρόμο, αλλά ο Μανιάς δεν κατάφερε να σκοράρει. Όπως το ίδιο συνέβη και στο 28, όταν και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Το γκολ για την Athens Kallithea ήρθε στο 33' με τον Μπαουτίστα, που πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Κυρίτση στην κεφαλιά του Ρόμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανιάς είχε και δεύτερο δοκάρι στο 45+1' για να έρθει η… τιμωρία στο 73', όταν ο Καραμπέρης με απευθείας εκτέλεση φάουλ έγραψε το τελικό 1-1.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Απόλλων Καλαμαριάς Καλλιθέα super league 2 Ποδόσφαιρο

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα