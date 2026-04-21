Σέρχιο Κόκε: Αποφυλακίστηκε... και ετοιμάζεται να γίνει σειρά στο Netflix - iefimerida.gr

Ο Σέρχιο Κόκε απολαμβάνει πλέον την ελευθερία του, αφού αποφυλακίστηκε έπειτα από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και καταστρώνει τα πλάνα του για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

Μια επιστροφή όμως που θα έρθει από διαφορετικό πόστο για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη που άφησε εποχή στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφού, όπως δηλώνει ο ίδιος, θέλει να δουλέψει ως τεχνικός διευθυντής, τονίζοντας πως έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει νέα ταλέντα.

Η ζωή του Κόκε που γίνεται σειρά στο Netflix

Όσον αφορά τη ζωή του για την οποία σχολίασε πως θα μπορούσε να γίνει ντοκιμαντέρ είπε, «η ιδέα του Netflix, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ήρθε από τη Γαλλία και είναι κάτι που το σκέφτονται».

Επιπλέον, για τις διακινήσεις ναρκωτικών και τα λάθη του που τον οδήγησαν στη φυλακή επισήμανε πως «έχω παρασύρει αρκετούς αθώους ανθρώπους, όπως τον αδερφό μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν εμπλεκόμενος, αλλά εφόσον ήταν μαζί μου όλη μέρα, έπρεπε να πληρώσει για κάτι που δεν έκανε».

Και συνέχισε: «Προφανώς το μετανιώνω, είναι κάτι που θα ήθελα να σβήσω από τη ζωή μου γιατί δεν άξιζε στην οικογένεια μου. Πίστευα ότι δεν θα συμβεί τίποτα, το είδα σαν παιχνίδι και δεν έδωσα την απαραίτητη σοβαρότητα που δίνω σήμερα στη ζωή μου μετά τη φυλακή. Εκεί, έκανα καλές φιλίες, δεν εύχομαι σε κανέναν να περάσει αυτό που βίωσα».