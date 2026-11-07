Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Χωρίς στάσεις το «τρένο» του Μουρίνιο - iefimerida.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις νικηφόρες εμφανίσεις, με τη «Βασίλισσα» να επικρατεί της Βαλένθια με 3-0 και να φτάνει στη βαθμολογία της La Liga τη Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποδεικνύει πως βρίσκεται σε... άγρια κατάσταση, με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να φτάνει στην όγδοη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Η «Βασίλισσα» επικράτησε με 3-0 της Βαλένθια εκτός έδρας χάρη στα γκολ των Βαλβέρδε (28'), Γκιουλέρ (36') και Εμπαπέ (75').

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La Liga: Εύκολο πέρασμα από το «Μεστάγια» για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Βαλένθια απείλησε πρώτη την εστία του Κουρτουά με τον Μαγιόλ, αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας εκτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ με τον Βαλβέρδε στο 27ο λεπτό. Ο Εμπαπέ εκτέλεσε το φάουλ πάνω στο τείχος, η μπάλα στρώθηκε στον Ουρουγουανό και αυτός με ένα εκπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η «Βασίλισσα» διπλασίασε τα τέρματα της με τον Γκιουλέρ στο 36', όταν ο Μπέλιγχαμ πέρασε τη μπάλα στα αριστερά, έκανε το γύρισμα στον Τούρκο και αυτός από κοντά έγραψε το 0-2 των Μαδριλένων.

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Η Ρεάλ Μαδρίτης «έψαξε» το τρίτο γκολ με τον Μπέλιγχαμ στο 65', με τον μέσο των «μερένχες» να περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, αλλά ο Ντιμιτριέφσκι είχε την απάντηση.

Οι Μαδριλένοι έκαναν τρία τα τέρματα τους με τον Εμπαπέ στο 74ο λεπτό. Από κάθετη πάσα του Γκιουλέρ, ο Γάλλος σταρ πέρασε τον Ντιμιτριέφσκι και πλάσαρε εύστοχα σε κενή εστία. Η Βαλένθια έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γκαγιά, μετά από μαρκάρισμα πάνω στον Εμπαπέ.

Serie A: Άνετη νίκη για την εντυπωσιακή Ρόμα

Η Ρόμα, μετά την ήττα με ανατροπή στο Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Οι «τζιαλορόσι» επικράτησαν με 3-0 της Σασουόλο στο «Ολίμπικο» και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Serie A.

Ο Ερμόσο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Γκασπερίνι στο 27', με το αυτογκόλ του Βαλουκίεβις τρία λεπτά αργότερα να δίνει «αέρα» δύο γκολ στους γηπεδούχους.

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Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε από τον Μόρα στο 58ο λεπτό για τους Ρωμαίους, οι οποίοι διανύουν μία εντυπωσιακή σεζόν μέχρι στιγμής.

Ligue 1: Ο Ζαμπάρνι έδωσε τη λύση στην Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έπεισε με την απόδοση της κόντρα στην Τρουά, ωστόσο το γκολ του Ζαμπάρνι ήταν αρκετό για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Οι Παριζιάνοι, με το θετικό αυτό αποτέλεσμα βρίσκεται στο +3 από τη δεύτερη Παρί.