Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Από ένα γκολ ο καθένας στο ντέρμπι «αιωνίων» -Η βαθμολογία της Super League - iefimerida.gr

Το ντέρμπι των «αιωνίων» δεν ανέδειξε νικητή, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να μένουν ισόπαλοι με 1-1, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε στην Λεωφόρο τον Ολυμπιακό για το πρώτο και κρίσιμο ντέρμπι στη φετινή σεζόν και ενώ είχε το προβάσιμα από το

48’ με το πλασέ του Ντέσερς, ο Ελ Κααμπί στο 90+2' ισοφάρισε και οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ μοιράζονται την κορυφή με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Το ματς

Στα πρώτα είκοσι λεπτά δεν σημειώθηκε κάποια ιδιαίτερη φάση και από τις δύο πλευρές. Στο 16΄ο Τζούρισιτς με μία ωραία ατομική ενέργεια προσπέρασε τον Κοστίνια, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης έβγαλε με τα πόδια, ωστόσο ο Σέρβος ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η πιο επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό ήταν στο 36', όταν ο Ντραγκόφσκι έπαιξε με ρίσκο ανάμεσα σε Ελ Κααμπί και Καμπελά, πρόλαβε όμως τον Μαροκινό και έδιωξε σε κόρνερ.

Με συνολικά επτά τελικές και από τις δύο πλευρές, οι δύο «αιώνιοι» οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με 0-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον Παναθηναϊκό, όταν στο 48' το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού ήταν αρκετό για να επιτρέψει στον Μπακσέτα να κλέψει την μπάλα και να δώσει μία υπέροχη κάθετη στον Ντέσερτς και εκείνος με τη σειρά του, βγήκε απέναντι στον Τζολάκη γράφοντας το 1-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν στο 58', ο Πάλμερ- Μπράουν έκανε το λάθος, ο Ποντένσε ο οποίος μόλις είχε περάσει στο ματς έκλεψε την μπάλα, έδωσε την κάθετη στον Ελ Κααμπί, αυτός βρέθηκε απέναντι στον Ντραγκόφσκι, αλλά την έστειλε άουτ. Στο 61', η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε νέα ευκαιρία ξανά με τον Μαροκινό να βρίσκεται απέναντι στον Πολωνό τερματοφύλακα, ο οποίος με σπουδαία επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο 81', οι γηπεδούχοι απείλησαν με την ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες, ο Τζολάκης όμως έκανε σπουδαία επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ.

Τα τελευταία λεπτά δεν είχαν ιδιαίτερες φάσεις, μέχρι το 90+2', όταν ο Ποντένσε έδωσε στον Ταρέμι, εκείνος πάσαρε ωραία στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.



Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Τετέ, Μπακασέτας (75’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Σιπιόνι (68’ Γιαζίτζι), Μουζακίτης (80’ Έσε), Καμπελά (80’ Ταρέμι), Νασιμέντο Στρεφέτσα (68’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική:﻿

1.Ολυμπιακός 10

2.ΑΕΚ 10

3.ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 9

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3 / 3αγ.

12. Παναθηναϊκός 2 / 3αγ

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Πανσερραϊκός 1