Απίθανος Καραλής στη Λωζάννη: Πέρασε τα 6,16 μ. και ο Ντουπλάντις... υποκλίθηκε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο απίθανος Εμμανουήλ Καραλής πέρασε το 6,16 μ. στο Diamond League της Λωζάννης και ο Μόντο Ντουπλάντις υποκλίθηκε.

Λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις τα… βάζουν ξανά, με τον Έλληνα πρωταθλητή να σημειώνει τρομερή επίδοση.

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Ο Καραλής πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια το 6,16 μ., γεγονός που έκανε τον Μόντο Ντουπλάντις να… υποκλιθεί σε αυτή την τρομερή επίδοσή του. Ο Σουηδός είχε περάσει νωρίτερα, με την πρώτη τον πήχη, και το πανηγύρισε έξαλλα, με τους δύο άλλωστε να έχουν μια εξαιρετική σχέση παρά τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του Καραλή

Μετά το ασημένιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Καραλής επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Το 6,16 μ. που σημείωσε είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, πίσω μόνο από το 6,17 μ. το οποίο έγραψε τον περασμένο Φεβρουάριο στην Παιανία.

Αυτό το 6,16 μ. αποτελεί την καλύτερη επίδοση του Εμμανουήλ Καραλή στον ανοιχτό στίβο!