Το απίθανο γκολ του Μέσι που έδωσε τη νίκη στην Ιντερ Μαϊάμι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι με μία υπέροχη ατομική προσπάθεια πέτυχε το νικητήριο γκολ στην αναμέτρηση της Ιντερ Μαϊάμι με τη Νιου Ιγκλαντ.

Μόνιμος νικητής στη «μάχη» με τον χρόνο, συνεχίζει να είναι ο Λιονέλ Μέσι. Τι κι αν έχει φτάσει 39 ετών, ο Αργεντινός αστέρας προσφέρει ακόμα απλόχερα στιγμές μαγείας. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ιντερ Μαϊάμι με τη Νιου Ιγκλαντ, το σκορ ήταν 1-1 στο 83ο λεπτό, με την ομάδα του Pulga να έχει μείνει πίσω στο σκορ στο 56' και να έχει ισοφαρίσει στο 69', με γκολ του Μπερτεράμε, το οποίο προήλθε από ασίστ του Μέσι.

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