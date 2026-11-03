Το απίθανο αυτογκόλ του Ροντινέι και η εκπληκτική δικαιολογία του: «Με αποσυντόνισε ο προβολέας» [βίντεο] - iefimerida.gr

Αρνητικός πρωταγωνιστής για τη Σάντος ήταν ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, Ροντινέι, καθώς σημείωσε αυτογκόλ κόντρα στη Μπραγκαντίνο.

Μια στιγμή που θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα είχε ο Ροντινέι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Σάντος με τη Μπραγκαντίνο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

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