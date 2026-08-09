Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Τζόλης έχει σκοράρει ή έχει δώσει ασίστ σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια συλλόγων - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε συνέχεια στο αδιανόητο σερί του στο φιλικό παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Ντόρτμουντ.

Ένας σύγχρονος εξτρέμ με τα όλα του, ο Χρήστος Τζόλης συνδυάζει την ικανότητα στο σκοράρισμα με αυτή στη δημιουργία. Και το κάνει τόσο καλά, που κέρδισε μια τεράστια μεταγραφή στην Άρσεναλ, όπου αναμένεται να μην έχει συμπληρωματικό, αλλά σημαντικό ρόλο.

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Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της προετοιμασίας, καθώς σε τρία φιλικά μετρά ένα γκολ και δύο ασίστ, με την τελευταία να έρχεται σήμερα κόντρα στη Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Με μία συμμετοχή σε γκολ σε κάθε παιχνίδι, ο Τζόλης δίνει συνέχεια σε ένα αδιανόητο σερί.

Χρήστος Τζόλης: 18 παιχνίδια, 27 συμμετοχές σε γκολ

Ο Έλληνας διεθνής μετρά 18 συνεχόμενα παιχνίδια συλλόγων, με Κλαμπ Μπριζ και Άρσεναλ, στα οποία έχει βάλει γκολ ή έχει δώσει ασίστ. Ένα σερί που έχει ζωή πέντε μηνών, καθώς ξεκίνησε σε έναν αγώνα της Μπριζ με τη Σαρλερουά στις 1 Μαρτίου.

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Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει βάλει 12 γκολ και έχει δώσει 15 ασίστ. Δηλαδή μετρά 27 συμμετοχές σε γκολ σε 18 αγώνες! Αριθμοί ενός... ελίτ ποδοσφαιριστή.