Απίστευτη προσβολή στη Σαμπαλένκα στον αέρα -Το ντροπιαστικό σχόλιο δημοσιογράφου με ανοιχτό μικρόφωνο [βίντεο] - iefimerida.gr

Αντιδράσεις προκάλεσε ένα απρεπές σχόλιο δημοσιογράφου σε βάρος της Αρίνα Σαμπαλένκα, το οποίο ακούστηκε ζωντανά στον αέρα.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στον χώρο του τένις ένα προσβλητικό σχόλιο σε βάρος της Αρίνα Σαμπαλένκα, το οποίο ακούστηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, όταν ένας δημοσιογράφος δεν αντιλήφθηκε ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό.

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