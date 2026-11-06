Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δέκα μήνες στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ - iefimerida.gr

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την ποινή απαγόρευσης εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δέκα μήνες.

Μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου δέκα μηνών στα γήπεδα.

Η τιμωρία αφορά story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, που αφορούσν το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ.

Επίσης, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 30.000 στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Επιβάλλει στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για δέκα (10) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.

Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Χρήση του δικαιώματός της να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ θα κάνει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» θεωρούν ότι η ποινή είναι «ακραία» και έχουν πιθανότητες μείωσής της.