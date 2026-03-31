Αντσελότι: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζεται από την ομάδα που δέχεται τα λιγότερα γκολ» - iefimerida.gr

Ο τεχνικός της Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότι, ενόψει του φιλικού αγώνα με την Κροατία, ξεκαθάρισε πώς θέλει να παίξει η ομάδα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

«Τα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα που κατέκτησε η Βραζιλία κατακτήθηκαν συνδυάζοντας ταλέντο και άμυνα. Με τον «Φελιπάο» (Σκολάρι) και τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του το 2002, για παράδειγμα, και το 1994, ο Παρέιρα ανέπτυξε δύο γραμμές των τεσσάρων για να χρησιμοποιήσει τον Ρομάριο στην επίθεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αμυνθείς καλά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζεται από την ομάδα που δέχεται τα λιγότερα γκολ, όχι από αυτήν που σκοράρει τα περισσότερα. Δεν μου αρέσει να με αποκαλούν αμυντικό προπονητή, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα», είπε ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας.

«Από τότε που ανέλαβα την ευθύνη, προκριθήκαμε, και μάλιστα νωρίς. Έχουμε αναλύσει πολλούς παίκτες και έχουμε μια πολύ σαφή, πολύ συγκεκριμένη ιδέα για τον πρώτο αγώνα, και έχουμε επίσης μια πολύ οριστική λίστα παικτών. Θέλουμε να έχουμε κίνηση στην επίθεση, που κάνει το παιχνίδι απρόβλεπτο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε ηρεμία και ψυχραιμία, φυσικά και κριτική, αλλά αν και το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα, κάποια αποτελέσματα είναι πιο σημαντικά από άλλα, και το σημαντικό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε.

Ο Κάρλο Αντσελότι αναφέρθηκε στα δικά του αστέρια, αλλά δεν δίστασε να επαινέσει την Κροατία και τον Λούκα Μόντριτς:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι Ρεάλ Μαδρίτης και η Βραζιλία είναι Βραζιλία. Με τους Ραφίνια και Βίνι, έχουμε δύο από τους καλύτερους στον κόσμο. Μάλιστα, ο Βίνι παίζει αύριο και θα είναι δύο από τους καλύτερους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να τους κάνουμε να συνεισφέρουν όλη την ποιότητα που δείχνουν τώρα στην ομάδα, αλλά ξέρω ότι θα τα πάνε καλά λόγω του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους. Θα έχουν ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μόντριτς; Μπορεί να παίξει ως επιθετικός μέσος, αμυντικός μέσος, ως νούμερο 8 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να κάνει τα πάντα στη μεσαία γραμμή επειδή είναι ένας ολοκληρωμένος, σύγχρονος μέσος, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ, ένας εντυπωσιακός επαγγελματίας με τεράστιο πάθος για το ποδόσφαιρο, που του επιτρέπει, στα 40 του, να εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους μέσους. Ο Μόντριτς είναι μοναδικός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν αυτόν στην παγκόσμια αγορά».