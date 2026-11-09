Αντρίγια Ζίβκοβιτς: Περιθωριοποιημένος στη Σερβία, είδωλο στη Θεσσαλονίκη, «εφιάλτης» για τον Ολυμπιακό -Ο μπαμπάς ατζέντης και ο γάμος [βίντεο] - iefimerida.gr

Η συναρπαστική διαδρομή και η ζωή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που γράφει ιστορία στον ΠΑΟΚ και την Super League και διαπρέπει απέναντι στον Ολυμπιακό.

Γεννημένος το 1996 στη Νις της Σερβίας, έμελλε να συνδέσει το όνομά του με ιστορικά ρεκόρ, δύσκολες αποφάσεις, αλλά και μια εντυπωσιακή ποδοσφαιρική αναγέννηση που τον ανέδειξε σε κομβική μορφή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας της χώρας του.

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Στα μέρη μας στέριωσε για τα καλά. Ο Ολυμπιακός το ξέρει καθώς τα ματς με τους «ερυθρόλευκους» Ολυμπιακό είναι αυτά που δείχνουν να του ταιριάζουν γάντι, ενώ η αγαπημένη του Ελισάβετ τον έχει κάνει πλέον Θεσσαλονικιό.

Ερχόμενος στη Super League άφησε πίσω την περιθωριοποίηση του στην Σερβία και μάλιστα από την αγαπημένη του Παρτιζάν. Μια περίοδος δύσκολη για τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του.

Μεγαλώνοντας απέναντι από το ιστορικό στάδιο «Τσαρ Κονσταντίν»

Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή του Αντρίγια από τη βρεφική ηλικία, καθώς το πατρικό του σπίτι στη Σερβία βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το ιστορικό στάδιο «Τσαρ Κονσταντίν», την έδρα της ομώνυμης ομάδας, η οποία πήρε το όνομά της προς τιμήν του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε στη συγκεκριμένη πόλη.

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Ο πατέρας του -ο Γιόβιτσα Ζίβκοβιτς, ο οποίος υπήρξε επίσης ποδοσφαιριστής- τον έφερε σε επαφή με το άθλημα από την ηλικία των τριών ετών. Παρότι συνόδευε συχνά τον πατέρα του σε αγώνες της τοπικής Ραντνίτσκι Νις, η καρδιά του μικρού Αντρίγια ανήκε ανέκαθεν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Τα πρώτα βήματα έγιναν στην ακαδημία της Νασιονάλ Νις, όπου η εκπληκτική τεχνική του κατάρτιση, η ευκινησία και η ταχύτητά του τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα των σκάουτερ. Σε ηλικία μόλις 13 ετών (2009), αποδέχθηκε την πρόσκληση της Παρτιζάν.

Ακολούθησε μια απαιτητική περίοδος κατά την οποία ταξίδευε αρκετές φορές την εβδομάδα από τη Νις στο Βελιγράδι για τις προπονήσεις, συνδυάζοντας ταξίδια και αφοσίωση με την ολοκλήρωση του δημοτικού σχολείου.

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Η μετακόμιση στο Βελιγράδι όπου έγραψε ιστορία με την Παρτιζάν

Μετά την αποφοίτησή του, μετακόμισε μόνιμα στο Βελιγράδι μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα του. Παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα και τις συνεχείς απουσίες λόγω των υποχρεώσεών του με τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, ο Ζίβκοβιτς ολοκλήρωσε με επιτυχία και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στην Τεχνική Σχολή «Ζμάι».

Το ταλέντο του δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Τον Απρίλιο του 2013, σε ηλικία μόλις 16 ετών, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα της Παρτιζάν. Λίγο αργότερα, την 1η Μαρτίου 2014, σε έναν αγώνα κόντρα στη Ραντνίτσκι Νις, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς του εμπιστεύτηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και 18 ημερών, έγινε ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της Παρτιζάν, ενώ παράλληλα έγραψε ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σερβίας. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για εκείνον: «Αυτό το μικρό παιδί θα γίνει ένας μεγάλος παίκτης».

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Η σύγκρουση και ξαφνικά στο περιθώριο, στην Τελεόπτικ και στη Μπενφίκα

Ωστόσο, η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν ομαλή. Η επιτυχία έφερε τριβές. Στα μέσα της δεκαετίας, ο πατέρας του και ατζέντης του, Γιόβιτσα, ενεπλάκη σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τη διοίκηση της Παρτιζάν σχετικά με αμφιλεγόμενους όρους συμβολαίων με επενδυτικό fund που ανήκε στον Πίνι Ζάχαβι, ένας από τους ισχυρότερους και πιο διάσημους «super-agents» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ως αποτέλεσμα αυτής της κόντρας, ο νεαρός τότε Αντρίγια τέθηκε στο περιθώριο. Βρέθηκε προσωρινά εκτός ομάδας και μετακινήθηκε στη θυγατρική Τελεόπτικ.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε αγωνιστεί επί έξι ολόκληρους μήνες με σοβαρό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους για να βοηθήσει την ομάδα του, πληρώνοντας τελικά ο ίδιος από την τσέπη του τα έξοδα της θεραπείας του στη διάσημη ειδικό Δρ. Μαριάνα Κοβάσεβιτς.

Μετά το πέρασμά του από την Παρτιζάν, ακολούθησε η μεταγραφή του στην Μπενφίκα. Στη Λισαβόνα, ωστόσο, βρήκε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, τεράστια πίεση και σταδιακή περιθωριοποίηση που έθεσε σε κίνδυνο την καριέρα του.

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Η μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη και το «δέσιμο» με τον ΠΑΟΚ

Η σωτηρία ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι της μοίρας ήταν μοναδικό: στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον «Δικέφαλο του Βορρά», βρήκε απέναντί του την πρώην ομάδα του, την Μπενφίκα, στα προκριματικά του Champions League. Με ένα δικό του, καθοριστικό γκολ, χάρισε τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, επιλέγοντας από σεβασμό να μην πανηγυρίσει έξαλλα εναντίον εκείνων που τον είχαν απορρίψει.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Αντρίγια βρήκε το ιδανικό περιβάλλον για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, συνδυάζοντας την εκρηκτικότητα, τη δημιουργία -κατέχοντας το ρεκόρ συλλόγου με 75 ασίστ- και το εκτελεστικό του ένστικτο στα μεγάλα ντέρμπι - ιδιαίτερα απέναντι στον Ολυμπιακό, κόντρα στον οποίο έχει σημειώσει 9 γκολ, καθιστώντας τον πιο παραγωγικό παίκτη του ΠΑΟΚ στους αγώνες απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο βαθύς δεσμός του με τον σύλλογο επισφραγίστηκε με το μακροχρόνιο συμβόλαιο «ζωής» (4+1 ετών) που τον «δένει» στην Τούμπα μέχρι τα 35 του χρόνια.

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Ο γάμος με την Ελισάβετ που «έσβησε» τις προηγούμενες περιπέτειες

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Ζίβκοβιτς έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια με τη σύζυγό του, Ελισάβετ Οικονόμου-Ζίβκοβιτς. Ο γάμος έγινε τον Μάιο του 2024 στη γενέτειρά του, τη Νις, και έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Αλεκσέι, γεννημένο το 2024 και την Υβόννη που ήρθε στον κόσμο τον Οκτώβριο του 2025.

Κάπως έτσι «έσβησαν» για τον Αντρίγια οι νεανικές περιπέτειες. Τον Νοέμβριο του 2015, δημοσιεύματα ανέφεραν είχε δώσει τέλος στη σχέση του με τη fashion blogger Ζοράνα Γιοβάνοβιτς. Είχε ενοχληθεί από το γεγονός ότι κοινές τους φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν σε διάφορα ταμπλόιντ, κατηγορώντας τη Ζοράνα ότι εκείνη τις διέρρευσε.

Στις 8 Μαρτίου 2016, ο Αντρίγια έκανε μια έκπληξη στη σύντροφό του, Βαλεντίνα Πόπιτς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σκόρπισε ροδοπέταλα στη διαδρομή προς το σπίτι, άναψε κεριά κατά μήκος του δρόμου και σχημάτισε μια μεγάλη καρδιά πάνω στο κρεβάτι. Στα μέσα του 2017, τα σερβικά ταμπλόιντ ανέφεραν ότι ο Αντρίγια διατηρούσε σχέση με την Αλεξάντρα Μλαντένιβιτς φιναλίστ στον δέκατο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού «Zvezde Granda».