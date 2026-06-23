Η Αντωνία Πρίφτη, η πρώτη Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια kickboxing, μιλά στο iefimerida για τη διαδρομή προς την κορυφή - iefimerida.gr

Το kickboxing είναι ένα άθλημα που απαιτεί πειθαρχία, αφοσίωση, ψυχική δύναμη και αμέτρητες ώρες σκληρής δουλειάς. Για να φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται αδιάκοπη προσπάθεια.

Η Αντωνία Πρίφτη αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα παραδείγματα αυτής της διαδρομής, έχοντας καταφέρει να γράψει τη δική της ιστορία στον χώρο του παγκόσμιου kickboxing και να κάνει περήφανη την Ελλάδα με τις επιτυχίες της.

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Στη συνέντευξη που ακολουθεί, η Αντωνία μιλά στο iefimerida για τα πρώτα της βήματα στο άθλημα, τις δυσκολίες που συνάντησε, τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της και τους στόχους που συνεχίζει να κυνηγά.

Παράλληλα, ο προπονητής της, Ιωάννης Θεοφάνους, καταθέτει τη δική του οπτική για την πορεία μιας αθλήτριας που ξεχώρισε από νεαρή ηλικία και εξελίχθηκε σε πρωταθλήτρια παγκόσμιου επιπέδου. Μέσα από τις απαντήσεις τους αναδεικνύονται οι αξίες του αθλητισμού, η σημασία της επιμονής και η δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στην κορυφή και να παραμείνει εκεί.

Η Αντωνία ξεκίνησε το kickboxing σε μικρή ηλικία, χωρίς να έχει φανταστεί πού θα την οδηγήσει αυτό το ταξίδι. Από την πρώτη στιγμή την κέρδισε η ένταση, η πειθαρχία και το γεγονός ότι κάθε μέρα έπρεπε να ξεπερνάει τον εαυτό της. Δεν ήταν απλά ένα άθλημα για εκείνη. Έγινε τρόπος ζωής, ένας χώρος όπου έμαθε να παλεύει όχι μόνο με αντιπάλους αλλά και με τις δικές της αδυναμίες.

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Θυμάσαι τον πρώτο σου αγώνα; Πώς ένιωσες;

«Τον θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Είχα τρομερό άγχος, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και προσπαθούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Μόλις όμως ανέβηκα στο ρινγκ, όλα άλλαξαν. Ένιωσα ότι ανήκω εκεί. Ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτό το άθλημα».

Για την αθλήτρια η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της μέχρι σήμερα είναι η κατάκτηση της επαγγελματικής ζώνης Κ-1 στην Ιαπωνία το 2023.

«Αγωνίστηκα στη Μέκκα του kickboxing, απέναντι σε μια κορυφαία αθλήτρια μέσα στο δικό της κοινό, και κατάφερα να πετύχω κάτι που για χρόνια έμοιαζε με όνειρο. Όταν τελείωσε ο αγώνας και συνειδητοποίησα τι είχα καταφέρει, ένιωσα δικαίωση για όλες τις θυσίες, τις δύσκολες προπονήσεις και τις στιγμές που χρειάστηκε να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Είναι μια ανάμνηση που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά στο iefimerida.

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Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που χρειάστηκε να ξεπεράσεις;

«Οι δυσκολίες είναι κομμάτι του πρωταθλητισμού. Υπήρξαν στιγμές κούρασης, απογοήτευσης και πίεσης. Το πιο δύσκολο όμως ήταν να συνεχίζω να πιστεύω στον εαυτό μου όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα. Εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας ενός αθλητή».

Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική προετοιμασία πριν από έναν αγώνα;

Για την Αντωνία είναι το βασικότερο κομμάτι της προετοιμασίας. Όπως σημειώνει η ίδια, μπορεί να έχεις κάνει την καλύτερη προπόνηση του κόσμου, αλλά αν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά, δύσκολα θα αποδώσεις στο 100%. «Πριν από κάθε αγώνα προσπαθώ να είμαι ήρεμη, συγκεντρωμένη και να θυμάμαι γιατί ξεκίνησα όλο αυτό».

Οι μελλοντικοί της στόχοι

«Δεν σταματώ να ονειρεύομαι», δηλώνει στο iefimerida και συνεχίζει: «Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο, να φέρω κι άλλες επιτυχίες στην Ελλάδα και να εξελίσσομαι κάθε μέρα. Για μένα ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι πάντα ο χθεσινός μου εαυτός».

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Ο θρίαμβος του 2023, όπου κέρδισε την Κάνα και αυτομάτως έγινε η πρώτη Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι μια ιστορική στιγμή, ωστόσο η αθλήτρια του kickboxing δεν επαναπαύεται.

«Το 2023 ήταν μια μοναδική στιγμή που θα με συνοδεύει για πάντα. Όμως δεν θέλω να ζω μόνο με τις αναμνήσεις. Δουλεύω καθημερινά για νέους στόχους και νέες κορυφές. Αν συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση, πιστεύω ότι μπορώ να ζήσω ξανά ανάλογες στιγμές».

Για τις διαφορές τού τότε με το σήμερα υποστηρίζει τα εξής:

«Τότε είχα τεράστια δίψα να αποδείξω τι μπορώ να πετύχω. Σήμερα έχω την ίδια δίψα, αλλά και περισσότερη εμπειρία. Έχω μάθει να διαχειρίζομαι καλύτερα την πίεση, να απολαμβάνω τη διαδρομή και να εκτιμώ περισσότερο κάθε στιγμή μέσα και έξω από το ρινγκ».

Όλα αυτά τα χρόνια, όμως, στο πλευρό της Αντωνίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που την καθοδηγεί, τη στηρίζει και συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξή της. Ο προπονητής της, ο κ. Θεοφάνους, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της από τα πρώτα της βήματα στο kickboxing μέχρι την κατάκτηση της κορυφής. Ο ίδιος μιλά για τις απαιτήσεις της προετοιμασίας και τις αξίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν τη βάση κάθε μεγάλης αθλητικής επιτυχίας.

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Όπως περιγράφει στο iefimerida ο κ. Θεοφάνους, η Αντωνία ήρθε στο Fight Club Galatsi περίπου στα 12 της χρόνια και από τους πρώτους κιόλας μήνες ξεχώρισε: «Ήταν ένα παιδί που ερχόταν κάθε μέρα στην προπόνηση, άκουγε με προσοχή και έκανε ακριβώς αυτά που της ζητούσαμε. Δεν μιλούσε πολύ, αλλά δούλευε πολύ».

«Όταν άρχισε να αγωνίζεται, καταλάβαμε γρήγορα ότι είχε κάτι ξεχωριστό: υψηλό αγωνιστικό IQ, μεγάλη ψυχή και απίστευτη θέληση να κερδίζει. Από νωρίς είχα την αίσθηση ότι αυτό το κορίτσι μπορούσε να φτάσει στην κορυφή και χαίρομαι που το απέδειξε με την πορεία της».

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει ο κ. Θεοφάνους στην Αντωνία είναι η εξαιρετική φυσική κατάσταση και το πολύ υψηλό τεχνικό επίπεδο που έχει ως αθλήτρια.

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«Παρότι έχει ήδη πετύχει σπουδαία πράγματα, είναι μόλις 24 ετών και πιστεύω ότι έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Μέσα στο ρινγκ ξεχωρίζει για το καλό της τάιμινγκ, τη σωστή διαχείριση της απόστασης και τους έξυπνους συνδυασμούς της. Δεν βασίζεται μόνο στη δύναμη, αλλά αγωνίζεται μεθοδικά και στρατηγικά, χτίζοντας σταδιακά την υπεροχή της μέχρι να λυγίσει την αντίπαλό της ή να φτάσει καθαρά στη νίκη», τονίζει.

Η προπόνηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προπόνηση βασίζεται κυρίως στη συνέπεια και στην καθημερινή δουλειά. «Στην Ελλάδα δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις αθλήτριες του επιπέδου της για να υπάρχει συνεχώς υψηλός ανταγωνισμός στα sparring, και αυτό είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Παρ' όλα αυτά, με σωστό προγραμματισμό, πολλή δουλειά και αφοσίωση, έχουμε καταφέρει να διατηρούμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».

Η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν προπονητή είναι να δημιουργήσει ολοκληρωμένους αθλητές. Όπως λέει ο Ιωάννης Θεοφάνους:

«Θέλουμε αθλητές με ήθος, αξιοπρέπεια, σεβασμό, καλή τεχνική και δυνατή νοοτροπία. Από εκεί και πέρα, το μεγαλύτερο όνειρο είναι να δεις τον αθλητή ή την αθλήτριά σου να φτάνει στην κορυφή. Να κατακτά έναν παγκόσμιο τίτλο, να αγωνίζεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και να αναγνωρίζονται οι κόποι μιας ολόκληρης πορείας. Αυτές οι στιγμές, είτε είναι ένας μεγάλος τίτλος είτε μια σημαντική βράβευση, είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για έναν προπονητή».

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Η καθοδήγηση

Μπορεί το άθλημα να είναι ατομικό, ωστόσο το λεγόμενο «κοουτσάρισμα» είναι εξίσου σημαντικό όπως και στα υπόλοιπα αθλήματα.

«Πάντα της λέω να έχει καθαρό μυαλό, να βλέπει τι κάνει η αντίπαλός της και να κρατάει τη σωστή απόσταση. Όταν το κάνει αυτό, ξέρω ότι μπορεί να επιβάλει το παιχνίδι της και να φτάσει στη νίκη».

Τέλος, ο κ. Θεοφάνους στέλνει το δικό του μήνυμα στα νέα παιδιά που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στο kickboxing:

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«Θα συμβούλευα όλα τα παιδιά να μπουν σε ένα γυμναστήριο και να δοκιμάσουν. Δεν χρειάζεται να γίνουν πρωταθλητές. Μέσα από τα μαχητικά αθλήματα θα μάθουν την πειθαρχία, τον σεβασμό, την υπομονή και την αξία της προσπάθειας. Αυτά είναι εφόδια που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή, είτε αγωνιστούν είτε όχι».