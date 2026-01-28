Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού Άρη στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ [εικόνες] - iefimerida.gr

Ενωμένη μπροστά στην τραγωδία είναι η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη, με αντιπροσωπεία του Άρη να δίνει το παρών στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.
Ειδικότερα, ο τεχνικός διευθυντής των «κίτρινων», Ρούμπεν Ρέγιες, o team manager της ομάδας, Γιώργος Γκουγκουλιάς, αλλά και οι ποδοσφαιριστές Ούρος Ράσιτς και Τάσος Δώνης άφησαν μερικά λουλούδια, δείχνοντας ότι στο πένθος δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα.
Μάλιστα, η αντιπροσωπεία του Άρη άφησε και μία φανέλα της ομάδας στη Θύρα 4 με το μήνυμα «Ποτέ ξανά» και δέχτηκε ζεστό χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν εκεί.
Δείτε εικόνες από την παρουσία της αντιπροσωπείας του Άρη στην Τούμπα
*Φωτογραφία: Eurokinissi, Intime
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο