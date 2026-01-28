 Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού Άρη στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ [εικόνες] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού Άρη στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ [εικόνες]

Αντιπροσωπεία του Άρη στην Τούμπα
Αντιπροσωπεία του Άρη στην Τούμπα / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ενωμένη μπροστά στην τραγωδία είναι η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη, με αντιπροσωπεία του Άρη να δίνει το παρών στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, ο τεχνικός διευθυντής των «κίτρινων», Ρούμπεν Ρέγιες, o team manager της ομάδας, Γιώργος Γκουγκουλιάς, αλλά και οι ποδοσφαιριστές Ούρος Ράσιτς και Τάσος Δώνης άφησαν μερικά λουλούδια, δείχνοντας ότι στο πένθος δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, η αντιπροσωπεία του Άρη άφησε και μία φανέλα της ομάδας στη Θύρα 4 με το μήνυμα «Ποτέ ξανά» και δέχτηκε ζεστό χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν εκεί.

Δείτε εικόνες από την παρουσία της αντιπροσωπείας του Άρη στην Τούμπα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Φωτογραφία: Eurokinissi, Intime

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΟΚ Αρης οπαδοί Τούμπα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ