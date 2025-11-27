 Αντίπαλος του Τεντόγλου απέδειξε ότι δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε - iefimerida.gr
Αντίπαλος του Τεντόγλου απέδειξε ότι δεν είχε κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε

Πηγή: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Τζιανάν Γουάνγκ είναι Παγκόσμιος πρωταθλητής στο Γιουτζίν το 2022, στο άλμα εις μήκος. Ο Κινέζος αθλητής ήταν ένας από τους δυνατούς αντιπάλους του Μίλτου Τεντόγλου, μέχρι και το 2024.

Και αυτό γιατί τον Νοέμβριο του έτους αυτού, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για απαγορευμένες ουσίες. Ο Κινέζος ωστόσο, κατάφερε να αποδείξει πως είναι αθώος, πράγμα που επιβεβαίωσε και η Κινέζικη Υπηρεσία Αντιντόπινγκ, η οποία ήταν εκείνη που τον είχε ελέγξει.

