 Ολυμπιακός: Περιμένει Μονακό ή Μπαρτσελόνα στα playoffs της Euroleague -Η μέρα που κρίνεται ο αντίπαλός του - iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Περιμένει Μονακό ή Μπαρτσελόνα στα playoffs της Euroleague -Η μέρα που κρίνεται ο αντίπαλός του

Ο Ολυμπιακός περιμένει τη Μονακό ή τον Μπαρτσελόνα
Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μάικ Τζέιμς από παιχνίδι Ολυμπιακός - Μονακό / Φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που θα μάθει τελευταία τον αντίπαλό της στα playoffs της Euroleague.

Η Μονακό ηττήθηκε στο T-Center από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο παιχνίδι των play in και έτσι θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, που επικράτησε στο δικό της ματς του Ερυθρό Αστέρα στο Palau.

Οι δύο αυτές ομάδες θα διεκδικήσουν την όγδοη θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της Euroleague, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.

Με το παιχνίδι της Μονακό απέναντι στην Μπαρτσελόνα να είναι προγραμματισμένος την Παρασκευή (24/4), στο Μόντε Κάρλο.

Οι ημερομηνίες των playoffs του Ολυμπιακού στην Euroleague

Είτε με Μονακό, είτε με Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των playoffs της Euroleague. Με τις ημερομηνίες και τις ώρες των δύο πρώτων παιχνιδιών να είναι γνωστές.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον αντίπαλο που θα προκύψει στο Game 1 της σειράς, την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 30, πάλι στις 21:00.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

