Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: Από το τσιπουράδικο και τις προπονήσεις μετά τα μεσάνυχτα, στις κορυφές της Ευρώπης στα 42 της - iefimerida.gr

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε τέταρτη στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, όμως πίσω από ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση κρύβεται η ξεχωριστή διαδρομή μιας αθλήτριας που έμαθε να μην εγκαταλείπει.

Στα 42 της χρόνια η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη συνεχίζει να αρνείται να βάλει όρια στον εαυτό της. Το απέδειξε ξανά στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ, όπου στις 15 Αυγούστου κατέλαβε την τέταρτη θέση στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την απόσταση σε 3:22:16.

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Ήταν μία επίδοση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τι είχε προηγηθεί τους τελευταίους μήνες για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η ίδια αποκάλυψε μετά τον τερματισμό ότι αντιμετώπισε τέσσερα ρωγμώδη κατάγματα στα πλευρά μέσα σε διάστημα ενός χρόνου και ότι ο τελευταίος τραυματισμός την άφησε εκτός για περίπου 25 ημέρες, με αποτέλεσμα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό έχοντας ουσιαστικά μόλις 25 ημέρες προπόνησης.

Η τέταρτη θέση μπορεί να την άφησε μία ανάσα από ένα ακόμη ευρωπαϊκό μετάλλιο, όμως για την Ντρισμπιώτη η συγκεκριμένη κούρσα ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο.

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Ήταν ο πρώτος μαραθώνιος βάδην που κατάφερε να ολοκληρώσει, ενώ αγωνίστηκε χωρίς να βρίσκεται στο Μπέρμιγχαμ ο προπονητής της, γεγονός για το οποίο εξέφρασε ανοιχτά τη στεναχώρια της μετά τον τερματισμό.

Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να πραγματοποιήσει μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της ελληνικής αποστολής, την ώρα που η Παναγιώτα Τσινοπούλου ακολούθησε στην πέμπτη θέση με 3:25:14.

Η πρωταθλήτρια που τελείωνε το σέρβις και πήγαινε για προπόνηση

Για να καταλάβει, όμως, κάποιος τι αντιπροσωπεύει η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρέπει να γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω, πολύ πριν από τα δύο χρυσά μετάλλια του Μονάχου και τις μεγάλες διεθνείς διακρίσεις. Για μεγάλο διάστημα η καθημερινότητά της δεν έμοιαζε καθόλου με αυτή που θα φανταζόταν κάποιος για μία αθλήτρια Ολυμπιακού επιπέδου.

Δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση εστίασης στην Καρδίτσα, κάνοντας σέρβις στους πελάτες και βοηθώντας την οικογένειά της, ενώ η μητέρα της βρισκόταν στην κουζίνα. Η δουλειά δεν αποτελούσε κάτι περιστασιακό. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς της και απαραίτητη για να μπορεί να ζήσει και ταυτόχρονα να συνεχίσει να κυνηγά το αθλητικό της όνειρο.

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Οι εικόνες από εκείνη την περίοδο περιγράφουν ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη διαδρομή της. Υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες η Ντρισμπιώτη εργαζόταν επτά ημέρες την εβδομάδα και, όταν τελείωνε το σέρβις και οι τελευταίες δουλειές στο μαγαζί, δεν επέστρεφε απλώς σπίτι για να κοιμηθεί.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα πήγαινε στο στάδιο της Καρδίτσας για να πραγματοποιήσει την προπόνησή της, ενώ κάποιες φορές προπονούνταν και πριν αρχίσει η δουλειά. Με αυτό το πρόγραμμα κατάφερε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και να φτάσει στην όγδοη θέση στα 20 χιλιόμετρα βάδην.

Εγκατέλειψε τον πρωταθλητισμό για οκτώ χρόνια και επέστρεψε στα 27

Ούτε η σχέση της με τον αθλητισμό ακολούθησε μία ευθεία γραμμή προς την επιτυχία. Η Ντρισμπιώτη είχε σταματήσει τον πρωταθλητισμό το 2004, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Οι σπουδές της στο ΤΕΦΑΑ μπήκαν στη ζωή της και για περίπου οκτώ χρόνια έμεινε μακριά από τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Σε μία ηλικία στην οποία αρκετοί αθλητές έχουν ήδη δημιουργήσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους, εκείνη χρειάστηκε ουσιαστικά να αρχίσει από την αρχή.

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Η επιστροφή ήρθε στα τέλη του 2011 και συνδέθηκε με μία δύσκολη προσωπική περίοδο. Η ίδια έχει περιγράψει πως, μετά το τέλος μιας σχέσης, αισθανόταν ότι χρειαζόταν να βρει κάτι που θα τη γέμιζε πραγματικά.

Ένας φίλος της, ο Βασίλης, την παρακίνησε να ασχοληθεί ξανά με τον αθλητισμό και η Ντρισμπιώτη αποφάσισε να επιστρέψει. Τον Μάρτιο του 2012 αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη και πλησίασε το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνοντας 1:40:00 όταν το όριο βρισκόταν στο 1:38:00. Η δεύτερη αθλητική ζωή της είχε μόλις ξεκινήσει.

«Έπρεπε να δουλεύει για να ζήσει»

Πίσω από αυτή τη διαδρομή υπήρχε και μία οικογένεια που γνώριζε πολύ καλά τι απαιτούσε η προσπάθειά της. Μετά τον θρίαμβο του 2022, η μητέρα της, Παναγιώτα, είχε περιγράψει δημόσια μία πραγματικότητα αρκετά διαφορετική από εκείνη που συνήθως συνοδεύει έναν πρωταθλητή Ευρώπης.

Όπως είχε εξηγήσει, η κόρη της έπρεπε να εργάζεται επειδή η οικογένεια δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει διαφορετικά την πορεία της, αναφέροντας παράλληλα ότι από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 36 της πάλευε μαζί με τον προπονητή της χωρίς ουσιαστική οικονομική υποστήριξη.

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Ακόμη και όταν ήρθαν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες, η καθημερινότητα δεν μεταμορφώθηκε από τη μία ημέρα στην άλλη.

Το τσιπουράδικο της οικογένειας στην Καρδίτσα παρέμεινε κομμάτι της ζωής της και όταν επέστρεψε από το Μόναχο το 2022 με δύο χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια, ένα από τα μέρη στα οποία την περίμεναν για να τη γιορτάσουν ήταν ακριβώς εκεί.

Η γυναίκα που είχε κατακτήσει την Ευρώπη επέστρεφε στον ίδιο χώρο όπου για χρόνια σέρβιρε, δούλευε και προσπαθούσε να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια που κάποτε θα την οδηγούσε στην κορυφή.

Η ηλικία που δεν έγινε ποτέ εμπόδιο

Η Ντρισμπιώτη χρειάστηκε επίσης να αντιμετωπίσει τις αμφιβολίες γύρω από την ηλικία της. Η μεγάλη διεθνής καταξίωση δεν ήρθε στα 20 ή στα 25 της χρόνια.

Το 2022, στα 38 της, έκανε στο Μόναχο κάτι μοναδικό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο τόσο στα 35 όσο και στα 20 χιλιόμετρα βάδην. Η αθλήτρια που κάποτε είχε αφήσει τον πρωταθλητισμό για οκτώ χρόνια και επέστρεψε στα 27 είχε γίνει πλέον διπλή πρωταθλήτρια Ευρώπης.

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Η ιστορία της αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητικής μακροβιότητας, αλλά κυρίως επιμονής σε μία διαδρομή στην οποία η αναγνώριση άργησε πολύ να έρθει.

Δύο χρόνια αργότερα έζησε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή, καθώς επιλέχθηκε μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να κρατήσει την ελληνική σημαία στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Από το τσιπουράδικο της Καρδίτσας και τις μεταμεσονύκτιες προπονήσεις, είχε φτάσει να αποτελεί μία από τις δύο αθλήτριες που οδηγούσαν συμβολικά την ελληνική αποστολή στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου.

Τέσσερα κατάγματα σε έναν χρόνο και μόλις 25 ημέρες προπόνησης

Η σημερινή τέταρτη θέση στο Μπέρμιγχαμ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ίδια ιστορία. Η προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάθε άλλο παρά φυσιολογική ήταν.

Μετά τον αγώνα αποκάλυψε ότι είχε υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στην πέμπτη πλευρά, το τέταρτο ανάλογο κάταγμα μέσα σε έναν χρόνο.

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Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ της στα 21 χιλιόμετρα αναγκάστηκε να μείνει ξανά εκτός για περίπου 25 ημέρες και ουσιαστικά έφτασε στο Μπέρμιγχαμ έχοντας άλλες τόσες ημέρες προπόνησης στα πόδια της. Κι όμως, στα 42 της χρόνια, στον πρώτο μαραθώνιο βάδην που ολοκλήρωσε, βρέθηκε τέταρτη στην Ευρώπη.

Ίσως γι' αυτό η αντίδρασή της μετά τον τερματισμό περιγράφει καλύτερα από κάθε βιογραφικό ολόκληρη την καριέρα της.

Η Ντρισμπιώτη παρομοίασε τον εαυτό της με ένα πλάσμα που καταφέρνει να επιβιώνει όπου κι αν το βάλεις και ξεκαθάρισε ότι η χαρά της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από ένα μετάλλιο.

«Αγαπώ αυτό που κάνω, έχω πάρα πολλούς λόγους που το κάνω», είπε μετά την τέταρτη θέση, εξηγώντας ότι παρά το γεγονός πως έμεινε εκτός βάθρου ήταν πραγματικά χαρούμενη.

Και κάπως έτσι, στα 42 της χρόνια, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη συνεχίζει να κάνει αυτό που χαρακτηρίζει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της: να επιστρέφει.

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Επέστρεψε μετά από οκτώ χρόνια μακριά από τον πρωταθλητισμό, επέστρεφε στο στάδιο μετά τις βάρδιες στο οικογενειακό τσιπουράδικο, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης όταν πολλοί αθλητές της ηλικίας της είχαν ήδη αποσυρθεί και επέστρεψε ξανά το 2026 ύστερα από μία χρονιά γεμάτη τραυματισμούς.

Στο Μπέρμιγχαμ δεν πήρε μετάλλιο. Η τέταρτη θέση, όμως, ίσως λέει για τη διαδρομή της πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε να πει ακόμη ένα βάθρο.