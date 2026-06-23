Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σκληρή «μάχη» Σέλτικς-Χιτ για την απόκτηση του Greek Freak -Ποια ομάδα είναι φαβορί - iefimerida.gr

Η φημολογία γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυριαρχεί ενόψει του NBA Draft που διεξάγεται την Τρίτη (23/6).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς προβλέψεων Kalshi, που επικαλείται το CBS Sports, η επόμενη ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ φαίνεται να περιορίζεται σε δύο βασικούς διεκδικητές: τους Boston Celtics και τους Miami Heat.

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Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται, οι Σέλτικς έχουν μικρό προβάδισμα έναντι των Χιτ στην απόκτηση του Giannis ενώ το σενάριο παραμονής του στο Μιλγούκι μειώνεται. Boston Celtics: 0.53

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά θεωρεί πλέον σχεδόν αποκλειστικό το σενάριο μετακίνησης είτε στη Βοστώνη είτε στο Μαϊάμι, μετά και τις τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν.

Το αινιγματικό μήνυμα του Γιάννη

Μέσα στο κλίμα της φημολογίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα αινιγματικό μήνυμα.

«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ.

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Το σενάριο για Βοστώνη

Οι Μπόστον Σέλτικς εμφανίζονται ως ισχυρός υποψήφιος, καθώς μπορούν να προσφέρουν ως βασικό αντάλλαγμα τον Jaylen Brown, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP των τελικών το 2024. Παράλληλα, στο τραπέζι θα μπορούσαν να μπουν και άλλοι παίκτες, όπως ο Derrick White, αν και σύμφωνα με τα δεδομένα δεν θεωρείται δεδομένη η αποχώρησή του.

Η προοπτική της Βοστώνης βασίζεται στο ότι η ομάδα βρίσκεται ήδη σε άμεση διεκδίκηση τίτλου και θα μπορούσε να επιχειρήσει ένα «all-in» για την απόκτηση ενός παίκτη του επιπέδου του Αντετοκούνμπο.

Το σενάριο για Μαϊάμι

Από την πλευρά τους, οι Μαϊάμι Χιτ εμφανίζονται επίσης δυνατά στο κάδρο, με πιθανό πακέτο που θα περιλαμβάνει νεότερους παίκτες και draft picks, με επικεφαλής τον Tyler Herro. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Bam Adebayo δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται σε ένα πιθανό trade σενάριο.

Παρά το ενδιαφέρον, το Μαϊάμι θεωρείται ότι υστερεί έναντι της Βοστώνης σε ό,τι αφορά την άμεση «ποιότητα» του αντάλλαγματος.

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Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο τη σεζόν 2025/26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, 31 ετών, αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, με μέσο όρο 27,6 πόντους και 9,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών στο γόνατο, παραμένει ένας από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες του NBA, έχοντας στο παλμαρέ του MVP και Defensive Player of the Year.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την αγορά είναι ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αντετοκούνμπο από τους Μπακς έχει ενισχυθεί σημαντικά, με Σ΄λτικς και Μαϊάμι να εμφανίζονται ως οι δύο βασικοί προορισμοί του.

Ωστόσο, προς το παρόν πρόκειται για σενάρια και εκτιμήσεις της αγοράς και όχι για επίσημη συμφωνία.