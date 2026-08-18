«Το δικό μας καλοκαίρι»: Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του με σκάφος και οι επισκέψεις σε Ακρόπολη και Λυκαβηττό - iefimerida.gr

Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις φετινές διακοπές του παρουσίασε με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες που έκανε με την οικογένειά του στην Ακρόπολη, στον Λυκαβηττό, καθώς επίσης και με σκάφος στις ελληνικές θάλασσες.
Ο αστέρας του NBA με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους,δημοσίευσε φωτογραφίες κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς.
«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.
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