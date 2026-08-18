«Το δικό μας καλοκαίρι»: Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του με σκάφος και οι επισκέψεις σε Ακρόπολη και Λυκαβηττό - iefimerida.gr

Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις φετινές διακοπές του παρουσίασε με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες που έκανε με την οικογένειά του στην Ακρόπολη, στον Λυκαβηττό, καθώς επίσης και με σκάφος στις ελληνικές θάλασσες.

Ο αστέρας του NBA με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους,﻿δημοσίευσε φωτογραφίες κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς.

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«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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