 «Το δικό μας καλοκαίρι»: Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του με σκάφος και οι επισκέψεις σε Ακρόπολη και Λυκαβηττό - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Το δικό μας καλοκαίρι»: Οι βόλτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του με σκάφος και οι επισκέψεις σε Ακρόπολη και Λυκαβηττό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την οικογένειά του / Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις φετινές διακοπές του παρουσίασε με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες που έκανε με την οικογένειά του στην Ακρόπολη, στον Λυκαβηττό, καθώς επίσης και με σκάφος στις ελληνικές θάλασσες.

Ο αστέρας του NBA με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους,﻿δημοσίευσε φωτογραφίες κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς.

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«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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