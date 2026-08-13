Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Νύχτα «καταστροφής» στις Βρυξέλλες, συνεχίζει στο Conference ο «Δικέφαλος» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των προσδοκιών στην αμυντική του λειτουργία και αποκλείστηκε δίκαια με συνολικό σκορ 4-2 από την Άντερλεχτ. Κόκκινες κάρτες είδαν στο τέλος Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ.

Απαράδεκτος αμυντικά, ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε στον εαυτό του την ευκαιρία να κυνηγήσει την ανατροπή μετά την ήττα από την Άντερλεχτ στην Τούμπα.

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Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι παρουσίασε πολλά προβλήματα από το πρώτο ημίχρονο, έμεινε ξανά πίσω στο σκορ και παρότι ισοφάρισε δεν κατάφερε να μπει ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης, με τις αλλαγές του Ιταλού τεχνικού να μη βοηθούν την κατάσταση.

Οι «ασπρόμαυροι» αποχαιρέτησαν το Europa League και τώρα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο Conference League μέσω των playoffs, όπου και θα αντιμετωπίσουν την Μπραν.

Σα να μην ήταν αρκετά άσχημα τα πράγματα, οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν λόγω εντάσεων στα τελευταία λεπτά και θα χάσουν το επόμενο παιχνίδι.

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Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Προβληματικός αμυντικά ο «Δικέφαλος»

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε με ορμή, θέλοντας να εκμετεαλλευτεί τα γενικά άσχημα ξεκινήματα του ΠΑΟΚ στους αγώνες.

Την πρώτη καλή στιγμή, όμως, την είχε ο «Δικέφαλος του Βορρά», με τον Κωνσταντέλια να πασάρει όμορφα στον Ζίβκοβιτς και εκείνον να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας.

Στο 11', όμως, οι Βέλγοι έφτασαν... έναν Παβλένκα πριν το 1-0. Ο Τσβέτκοβιτς γύρισε από δεξιά στον Σικάν, όμως ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκανε τεράστια επέμβαση στην προβολή του.

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Στο... κατέβασμα του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς είχε νέα ευκαιρία. Πάτησε περιοχή, σούταρε από καλό σημείο, όμως δε βρήκε στόχο.

Στις αντεπιθέσεις από τα πλάγια η Άντερλεχτ έβρισκε... αεροδιάδρομο. Κι έτσι υποχρέωσε τον Παβλένκα σε νέα μεγάλη επέμβαση στο 16' με σουτ του Mαμάρ.

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Ο ΠΑΟΚ... έδινε δικαιώματα και στο 20' το πλήρωσε. Από κόρνερ, ο Μπιανκόν πήρε κεφαλιά και ο Παβλένκα δεν κατάφερε να μπλοκάρει, με τον Πετρό να... πετάγεται και να κάνει το 1-0. Ενώ ο Παβλένκα είχε κάνει σπουδαίες επεμβάσιες, εδώ είχε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Το θετικό είναι πως η ομάδα του Λίσι κατάφερε να παγώσει τον ρυθμό στο επόμενο διάστημα και δεν έδωσε το δικαίωμα στην Άντερλεχτ να εκμεταλλευτεί τον ρυθμό της. Και στη μία φάση που βρήκε, έκανε το 1-1!

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Στο 34', ο Τάισον έκανε γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ζίβκοβιτς έκανε κεφαλιά χαμηλά για να σκοράρει και να βάλει ξανά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Μέσα στα επόμενα λεπτά, η Άντερλεχτ απείλησε δις για δεύτερο γκολ. Η καλή της ευκαιρία ήρθε στο 39', όταν βγήκε στην κόντρα και ο Λανσάνα σούταρε με το αριστερό, με τον Παβλένκα όμως να επεμβαίνει.

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Οι γηπεδούχοι φλέρταραν με δεύτερο γκολ και στο 44'. Κέρδισαν φάουλ σε πολύ καλό σημείο και ο Σικάν εκτέλεσε απευθείας, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ.

Το διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για την ομάδα του Λίσι, η οποία πήρε... ανάσα όταν ο διαιτητής σφύριξε για το τέλος του ημιχρόνου. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν ήταν ευχαριστημένος και προχώρησε σε δύο αλλαγές, με τον Γιαννούλη να επιστρέφει αντί του Μπάμπα και τον Καμαρά να περνά αντί του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς φορ!

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Δεν βελτίωσε τίποτα και αποκλείστηκε

Το ξεκίνημα στο β' μέρος ήταν άθλιο, όπως εκείνο του πρώτου στον αγώνα της Τούμπας. Ένα λεπτό μετά την είσοδο των δύο ομάδων, η Άντερλεχτ έκανε το 2-1, με τον Άμπρος να κάνει... περίπατο στην άμυνα και να εκτελεί χαμηλά.

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Η τρικυμία συνεχίστηκε. Ο ΠΑΟΚ έκανε τραγικό λάθος στην άμυνα, χάρισε την μπάλα στους Βέλγους, ο Σικάν είδε εκτός θέσης τον Παβλένκα και τον «κρέμασε» περίτεχνα με φανταστικό σουτ στο 55', κάνοντας το σκορ 3-1.

Ο ΠΑΟΚ έψαχνε τρία γκολ, αλλά ο Λίσι έπαιζε χωρίς φορ. Το πείραμα δεν πέτυχε και ο Γερεμέγεφ πέρασε στο γήπεδο στο 66'.

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Ο «Δικέφαλος»... έδειξε παλμό στο 73'. Ο Ζίβκοβιτς σέντραρε, ο Καμαρά πήρε μια πρώτη κεφαλιά, η φάση συνεχίστηκε με την μπάλα να μη φεύγει από την περιοχή και ο Αφρικανός μέσος εκτέλεσε για να κάνει το 3-2, με τον τερματοφύλακα να έχει λανθασμένη αντίδραση. Ωστόσο, ο VAR κάλεσε τον ρέφερι, ο οποίος ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του Γερεμέγεφ που ενεπλάκη στη φάση.

Στο 87ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ με πέναλτι. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Ελουστόντο κέρδισε την παράβαση του Κούσεμανς και ο Γερεμέγεφ ευστόχησε για το 3-2.

Μετά το γκολ ακολούθησε... χαμός και ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, καθώς χτύπησε τον αντίπαλό του μετά από σπρωξιά που δέχθηκε.

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Στο 93' τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Ο Γερεμέγεφ μίλησε σε έντονο ύφος στον διαιτητή και αποβλήθκε με απευθείας κόκκινη, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με εννέα παίκτες στα τελευταία λεπτά. Αμφότεροι θα απουσιάσουν με την Μπραν.