Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα e-Kouros για τις αιτήσεις εγγραφής των σωματείων για το 2026 - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εγγραφής ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (Β’ 1696, 27/03/2026) της σχετικής Απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εκκίνησε και φέτος η ετήσια διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εγγραφής ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Υπουργείου Αθλητισμού, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων, για το 2026, των ήδη 6.451 εγγεγραμμένων στο Μητρώο 2025 ερασιτεχνικών σωματείων, καθώς και 237 νέων σωματείων που έχουν το δικαίωμα της εγγραφής, για πρώτη φορά.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στο αναβαθμισμένο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας e-Kouros (https://ekouros.minsports.gov.gr/login), η οποία διαθέτει νέα χαρακτηριστικά, με κυριότερα τα εξής:

1. Αυτοματοποίηση ελέγχων πληρότητας

Σειρά ελέγχων μεταφέρονται στο στάδιο της προεπισκόπησης, πριν την υποβολή της αίτησης. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των επανυποβολών και η επιτάχυνση της αξιολόγησης από τα στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη ένταξη στο Μητρώο e-Kouros του 2026.

2. Προτυποποίηση γεωγραφικών στοιχείων

Εισαγωγή του ΚΑΕΚ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτόματη προσυμπλήρωση των στοιχείων Περιφέρειας και Δήμου, βάσει της κωδικοποίησης των «Καλλικρατικών Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence)

Οργάνωση των δεδομένων των νέων αιτήσεων, καθώς και εκείνων της τελευταίας τριετίας, σε δομημένες αναφορές. Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο σε Αθλητικές Ομοσπονδίες, Δήμους και Περιφέρειες, υποστηρίζοντάς τους στη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών και πολιτικών.

4. Αναβάθμιση υποδομών

Μεταφορά της υποδομής σε νέους διακομιστές (servers) στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ταχύτερη απόκριση της εφαρμογής, αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των σωματείων και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

«Το ψηφιακό σύστημα e-kouros ξεκινά την 4η χρονιά λειτουργίας του και αναδεικνύεται στη σημαντικότερη οργανωτική μεταρρύθμιση του ελληνικού Αθλητισμού. Απλοποιεί περαιτέρω τις διοικητικές διαδικασίες για τα αθλητικά σωματεία και συγκεντρώνει σε επεξεργάσιμη μορφή όλη την πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διαφανή εποπτεία τους και τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής. Γνωρίζουμε πια με απόλυτη ακρίβεια τη δυναμική και το βάθος του αθλητισμού στη χώρα μας ανά Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια, αλλά και συνολικά στην επικράτεια. Πόσα και ποια σωματεία, ποια αθλήματα και πόσα αγωνίσματα, αθλητές/αθλήτριες, ηλικίες τους, προπονητές, εγκαταστάσεις κ.λπ. Και όλος αυτός ο πλούτος των στοιχείων διαχέεται πλέον στις 66 Αθλητικές Ομοσπονδίες, στους 332 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής και υλοποίηση πολιτικών. Στοιχεία, άλλωστε, που είναι προσβάσιμα σε όλους, στη διάθεση κάθε πολίτη» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και υπογράμμισε: «Με τις δυνατότητες που πλέον διαθέτουμε, συγκρίνουμε κάθε χρόνο ποσοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά του Αθλητισμού μας και σχεδιάζουμε άμεσα για την ανάπτυξή του».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο e-Kouros υποβάλλονται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, αξιολογούνται και, εφόσον προκύπτουν ελλείψεις, κάθε αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα έως και έξι διορθωτικών επανυποβολών έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Προκειμένου για νέα σωματεία, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εγγραφής, δεν πρέπει έχει παρέλθει διετία από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία.

Παράλληλα, σωματεία που θα λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την 1η Αυγούστου 2026 και μετά (δηλαδή τα σωματεία που δεν είχαν λάβει σε κανένα άθλημα Ειδική Αθλητική Αναγνώριση πριν την 01/08/2026) μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31/10/2026 (με χρονικό ορίζοντα τυχόν διορθώσεων έως και τις 30/11/2026).

