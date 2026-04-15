Άνω κάτω ποδοσφαιρική ομάδα: Παίκτης ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας και μητέρα είναι η κόρη του προπονητή - iefimerida.gr

Ο σταρ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Όλιβερ Άρμπλαστερ, πρόκειται να γίνει πατέρας και η μητέρα είναι η κόρη του προπονητή του, Κρις Γουάιλντερ.

Η Μάρθα Ελίζαμπεθ Γουάιλντερ μοιράστηκε τα συναρπαστικά της νέα στο Instagram την Κυριακή το βράδυ με μια σειρά από φωτογραφίες polaroid στις οποίες δείχνει με υπερηφάνεια την κοιλιά της που μεγάλωνε, τους υπέρηχους του εμβρύου και τις selfies με τον 22χρονο μέσο των Blades, Άρμπλαστερ.

