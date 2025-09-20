La Liga: Άνετη και «απόλυτη» η Ρεάλ με 2-0 απέναντι στην Εσπανιόλ - iefimerida.gr

Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Μπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό... τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga.
Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.
