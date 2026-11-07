Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς -Ισχυρίστηκε ότι είναι γιος του, παρενέβη η αστυνομία - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό έτυχε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς καθώς ένας άνδρας συνελήφθη στην προσπάθειά του να εισβάλει στο σπίτι του ισχυριζόμενος ότι είναι ο... χαμένος γιος του.

Η υπόθεση, που προκαλεί αίσθηση, ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα του TMZ, το οποίο αποκαλύπτει τις απίστευτες λεπτομέρειες της απόπειρας εισβολής στο σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς από άνδρα που υποστηρίζει ότι η οικογένειά του τον έχει αποκλείσει από τη ζωή της.

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Συναγερμός στην κατοικία του ΛεΜπρόν με επέμβαση της αστυνομίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (6/11), περίπου στις 21:00, όταν η ασφάλεια της κατοικίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες εντόπισε μέσω του συστήματος παρακολούθησης έναν άγνωστο άνδρα να κινείται εντός της ιδιοκτησίας.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με τους άνδρες των Αρχών να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον εισβολέα τη στιγμή που είχε περάσει τα κάγκελα και προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού.

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Η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί πριν καταφέρει να προχωρήσει περισσότερο. Την ώρα του περιστατικού, μάλιστα, η κατοικία ήταν άδεια, καθώς ο ΛεΜπρόν και η οικογένειά του βρίσκονταν εκτός Λος Άντζελες.

Η απίστευτη δικαιολογία του εισβολέα: «Είμαι ο γιος του ΛεΜπρόν»

Αυτό, ωστόσο, που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο παράξενη είναι ο ισχυρισμός του άνδρα κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το TMZ, ο συλληφθείς υποστήριξε πως είναι ο χαμένος γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς και πως είχε μεταβεί στην κατοικία του με μοναδικό σκοπό να συναντήσει τον πατέρα του!

Μάλιστα, το δημοσίευμα επισημαίνει πως δεν επρόκειτο απλώς για μια δικαιολογία που επιστράτευσε προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του. Αντιθέτως, φέρεται να πιστεύει πραγματικά πως είναι μέλος της οικογένειας Τζέιμς και πως για κάποιον λόγο τον έχουν αφήσει εκτός της ζωής τους.

Η οικογένεια Τζέιμς και τα τρία παιδιά του «Βασιλιά»



Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η σύζυγός του, Σαβάνα, γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια, όταν φοιτούσαν στο λύκειο του Άκρον, στο Οχάιο. Εκείνος ήταν 17 ετών και εκείνη 16, όταν ξεκίνησε η σχέση τους, η οποία κρατά μέχρι σήμερα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013 και έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον Μπρόνι, τον Μπράις και τη Ζούρι.