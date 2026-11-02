Ανατροπή δεδομένων στη «μάχη» του τίτλου -Το φαβορί για την κατάκτηση της Super League - iefimerida.gr

Τη στιγμή που η «μάχη» ολοένα και μαίνεται, η νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ άλλαξε τις ισορροπίες σε ότι αφορά το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να φιγουράρει στην κορυφή της Super League και μέχρι στιγμής να έχει τις περισσότερες νίκες και την μεγαλύτερη σταθερότητα ωστόσο δεν είναι αυτός που είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση τίτλου, αλλά ο «αιώνιος» αντίπαλός του, Ολυμπιακός.

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Το Footbal Meets Data βάζει στο μικροσκόπιό του την κάθε αγωνιστική της Super League και ανάλογα με τα αποτελέσματα των ομάδων, κάνει εκτιμήσεις για το πρωτάθλημα και τον τίτλο, με τα δεδομένα να ανατρέπονται διαρκώς και τις ισορροπίες να αλλάζουν.

Πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός για τον τίτλο της Super League

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Football Meets Data, ο Παναθηναϊκός αύξησε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τις πιθανότητές της να κατακτήσει το πρωτάθλημα, της Super League φτάνοντας πλέον στο 37% και μειώνοντας την απόσταση από τον πρωτοπόρο στις σχετικές προβλέψεις Ολυμπιακό.

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Οι Πειραιώτες εξακολουθούν να είναι το φαβορί για τον τίτλο, με τις πιθανότητές για την κατάκτηση να ανέρχονται στο 43%, έχοντας καταγράψει άνοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η μεγάλη χαμένη της αγωνιστικής ήταν η ΑΕΚ. Η ήττα από τον Παναθηναϊκό είχε… μοιραία αντίκτυπο.

Οι πιθανότητες της περυσινής πρωταθλήτριας «Ένωσης» για την κατάκτηση του τίτλου υποχώρησαν κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, πέφτοντας στο 15%, ενώ σημαντικό έδαφος έχει χάσει ο ΠΑΟΚ που συγκεντρώνει μόλις 4% πιθανότητες για την κατάκτηση της Super League.

Η βαθμολογία της Super League με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό

Σε ότι αφορά την βαθμολογία της Super League, ο Παναθηναϊκός με το πέρας της 9ης αγωνιστικής, είναι πρώτος και καλύτερος με 24 βαθμούς, ενώ ακολουθεί με 22 ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη θέση είναι ο ΠΑΟΚ με 18, ενώ η ΑΕΚ με ματς λιγότερο, έχει «πέσει» πλέον στην τέταρτη θέση με 17 πόντους. Στην πρώτη πεντάδα και ο Άρης με 16, τόσους όσους έχει και ο ΟΦΗ.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος

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