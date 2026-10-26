Επίσημη η ανανέωση του Δουβίκα με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031 με την Κόμο -«Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου» - iefimerida.gr

Με τον Φάμπρεγκας να αποθεώνει τον Τάσο Δουβίκα, η Κόμο ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της έως το 2031 με τον Έλληνα φορ που εξαργυρώνει τις σπουδαίες του εμφανίσεις.

«Παρέα» μέχρι το 2031 θα πορευτούν Κόμο και Τάσος Δουβίκας, με την ιταλική ομάδα να είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την μέχρι τώρα παρουσία του Έλληνα επιθετικού και να τον επιβραβεύει με νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές που ανέρχονται στα τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

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Ο διεθνής φορ σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της γραμμής κρούσης και μάλιστα με τα δυο γκολ που σημείωσε κόντρα στη Σασουλολο, πέτυχε ένα σπουδαίο προσωπικό ρεκόρ, καθώς βρήκε δίχτυα για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου και αντιλήφθηκα αμέσως τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Φάμπρεγας και το επιτελείο του.

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Αυτή η ομάδα είναι για μένα σαν μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να συνεχίσω να τη βοηθάω, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό», ήταν τα λόγια του Δουβίκα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του που θα τον βρει στο ιταλικό κλαμπ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ανακοίνωση της Κόμο για Δουβίκα και η αποθέωση του Φάμπρεγκας

«Η Κόμο 1907 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο επιθετικός Τάσος Δουβίκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, το οποίο θα έχει ισχύ έως το 2031. Από την άφιξή του στις όχθες της λίμνης Κόμο, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της σεζόν 2024/25, ο Δουβίκας έχει πραγματοποιήσει 68 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπιανκομπλού», σημειώνοντας 27 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Την περασμένη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε 14 γκολ, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως ο δεύτερος σκόρερ της Serie A. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του UEFA Champions League, στη σεζόν που σηματοδοτεί την παρθενική συμμετοχή τόσο του ίδιου όσο και της Κόμο στη διοργάνωση.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, σχολίασε την ανανέωση του συμβολαίου του Έλληνα επιθετικού: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα του στην Κόμο, ο Τάσος έδειξε ότι διαθέτει ισχυρή νοοτροπία και αυτό αποτυπώνεται στις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

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Είναι πάντα θετικός, ιδιαίτερα φιλόδοξος και διαθέτει εξαιρετική εργατικότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την επέκταση του συμβολαίου του».