Ανακούφιση με Μαυροπάνο και αισιοδοξία για επιστροφή πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων - iefimerida.gr

Ανάσα ανακούφισης για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, τη Γουέστ Χαμ και την Εθνική Ελλάδος, καθώς τα τελευταία νέα για τον τραυματισμό του Έλληνα σέντερ μπακ είναι ενθαρρυντικά.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, όταν αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας του για αρκετές εβδομάδες.

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Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έφεραν αισιοδοξία, καθώς η ζημιά δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρή όσο αρχικά φοβούνταν οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας. Κάτι που φέρνει πολλά... χαμόγελα και στην Εθνική Ελλάδος που τον περιμένει.

Σύμφωνα με το «The Athletic», τα «σφυριά» ελπίζουν πως ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός θα καταφέρει να επιστρέψει πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 9-17 Νοεμβρίου.

Το χρονικό του τραυματισμού του Μαυροπάνου και η επιστροφή που πλησιάζει

Ο Μαυροπάνος τραυματίστηκε στην προσπάθεια της Γουέστ Χαμ να φτάσει στην ισοφάριση στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Σαουθάμπτον. Έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο Έλληνας διεθνής έπιασε αμέσως το γόνατό του, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο τεχνικό επιτελείο όσο και στους φίλους της ομάδας.

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Οι φόβοι για έναν σοβαρό τραυματισμό, που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες, δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αρχικά υπήρχε ανησυχία. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έφερε πιο αισιόδοξα μηνύματα, δίνοντας στη Γουέστ Χαμ την ελπίδα πως θα τον έχει ξανά σύντομα στη διάθεσή της.

Ο Έλληνας στόπερ αναμένεται να χάσει το προσεχές παιχνίδι με τη Γουέστ Μπρομ στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο στόχος είναι να επιστρέψει σε ένα από τα επόμενα ματς, απέναντι στην Κάρντιφ (4/11) ή την Μπλάκμπερν (7/11).

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Η Εθνική Ελλάδος τον περιμένει για το Nations League

Τα θετικά νέα από την Αγγλία έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την Εθνική Ελλάδος, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει να διαπιστώσει αν θα μπορεί να υπολογίζει στον Μαυροπάνο για τις τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας στη League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της δύο απαιτητικά παιχνίδια, με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου (21:45) και τη Σερβία εντός έδρας στις 16 Νοεμβρίου (21:45). Πρόκειται για αναμετρήσεις στις οποίες η παρουσία του 28χρονου κεντρικού αμυντικού θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Στο στρατόπεδο της Εθνικής παρακολουθούν στενά την πορεία της αποθεραπείας του, με την τελική απόφαση για τη συμμετοχή του να εξαρτάται από την εξέλιξη της κατάστασής του και τον βαθμό ετοιμότητάς του.