Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης 0-2: «Ξεμπλόκαρε» στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρόκριση για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας [βίντεο] - iefimerida.gr

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, ο Άρης «λύγισε» με 2-0 την αντίσταση της Αναγέννησης Καρδίτσας και προκρίθηκε στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μπορεί να τα βρήκε... σκούρα για ένα ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος ο Άρης έκανε την δουλειά, νίκησε με 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας και πήρε την πρόκριση για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασαν αρκετά φορές κοντά στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Τελικά, αυτό έγινε στο 49' με τον Φαντιγκά να σκοράρει, ενώ το αυτογκόλ του Αναστασόπολου στο 67ο λεπτό «σφράγισε» την νίκη των «κίτρινων».

Βρήκε τις «λύσεις» στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την πρόκριση για την league phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Άρης

Στο πρώτο 45λεπτο, οι παίκτες του Άρη αντιμετώπισαν δυσκολίες κόντρα σε εκείνους της Αναγέννησης Καρδίτσας. Οι γηπεδούχοι περιόριζαν τους χώρους, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς μακρία από την περιοχή τους.

Στο 36ο λεπτό η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου βρήκε τον «δρόμο» προς τα δίχτυα με τον Ράφα Μιρ, με το γκολ, ωστόσο, να ακυρώνεται για οφσάιντ.

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Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Οι «κίτρινοι» ανέβασαν στροφές και βρήκαν τέρμα με το... καλημέρα! Στο 49' Βοριαζίδης και Γκαρέ συνεργάστηκαν, ο Θεωδορόπουλος είπε «όχι» στον Αργεντινό, αλλά ο Φαντιγκά πήρε το... ριμπάουντ και σκόραρε για το 0-1.

Ο Άρης βρήκε το δεύτερο γκολ στο 67ο λεπτό. Μετά από σέντρα του Γκαρέ, ο Μιρ έκανε την προβολή στην κίνηση και ο Αναστασόπουλος έστειλε την μπάλα άθελά στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

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Από εκεί και πέρα, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν με ασφάλεια το υπέρ τους προβάδισμα και προκρίθηκαν με χαρακτηριστική άνεση στην league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναγέννηση Καρδίτσας ( Απόστολος Χαραλαμπίδης): Θεοδωρόπουλος, Θωμάι, Σλιμόν, Μανουσάκης, Νίνικας, Καρυπίδης, Παπαγεωργίου, Δρίτσας, Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς, Αργυρίου

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν (84' Κέρκεζ), Χαρούπας, Ράτσιτς, Βοριαζίδης (73' Παπασαραφιανός), Γιαννιώτας (46' Αλφαρέλα), Παλάσιος (90' Μπουσαΐντ), Γκαρέ, Μιρ (73' Μορόν)