Ligue 1: Αναβλήθηκε το ντέρμπι Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων - iefimerida.gr

Ο αποψινός (21:45) αγώνας για τη Ligue 1 μεταξύ της Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν, το ντέρμπι του γαλλικού πρωταθλήματος, ακυρώθηκε λόγω προβλέψεων για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.



«Πορτοκαλί συναγερμός» για καταιγίδες και πλημμύρες έχει τεθεί σε ισχύ από το μεσημέρι, δήλωσε ο νομάρχης της περιφέρειας Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής, όπου βρίσκεται η πόλη της Μασσαλίας, σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 70 έως 90 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και τοπικά τα 120 χιλιοστά σε λίγες ώρες. Αυτές οι μετεωρολογικές προβλέψεις εγείρουν φόβους για έντονες βροχοπτώσεις σε όλη την περιοχή μεταξύ 7 μ.μ. και 10 μ.μ., δηλαδή στην έναρξη και στο τέλος του αγώνα, ο οποίος αναμενόταν να προσελκύσει σχεδόν 70.000 οπαδούς στο στάδιο «Orange-Velodrome».