Αναβλήθηκαν οι αγώνες του Copa Del Rey μετά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία - iefimerida.gr

Η ισπανική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναβολή και των 24 παιχνιδιών του Copa Del Rey που ήταν προγραμματισμένα για την Τετάρτη (28/10) μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στη σκιά μιας ανείπωτης τραγωδίας περνά η Ισπανία, καθώς το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας παράλληλα στην αναστολή της ποδοσφαιρικής δράσης.

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Η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή και των 14 αγώνων του Copa del Rey που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, Τετάρτη (28/10), ως συνέπεια της τραγωδίας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί ότι αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής και των αναμετρήσεων της Πέμπτης (29/10), κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει γνωστό εντός της ημέρας.

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Αυξάνονται δραματικά τα θύματα στην Ισπανία από τη σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία του Τολέδο, στη διαδρομή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια Ισπανία, όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE προσέκρουσε σε συρμό της εταιρείας Iryo, ο οποίος βρισκόταν στις γραμμές, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν δύο βαγόνια.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα, ανάμεσα στις περιοχές Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Οι δύο συρμοί εκτελούσαν δρομολόγια από και προς τη Σεβίλλη, μεταφέροντας συνολικά εκατοντάδες επιβάτες.

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Ο τραγικός απολογισμός κάνει λόγο για 64 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ κατατάσσεται ως το τρίτο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1970.

Από τους 64 νεκρούς, οι 40 επέβαιναν στο τρένο της Iryo και οι 24 στην υπερταχεία AVE. «Η μηχανή της υπερταχείας AVE έχει σφηνωθεί στο τελευταίο βαγόνι του τρένου της Iryo», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Στον συρμό της Renfe επέβαιναν 397 άτομα, ενώ το τρένο της Iryo μετέφερε 146 επιβάτες και ένα βρέφος. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ενήμερωση ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 58