Αμπντουλαχί Ουμάρ: Από τις αυτοσχέδιες αλάνες της Κάνο, στα πρώτα γκολ της επαγγελματικής του καριέρας στο ΟΑΚΑ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο 19χρονος Αμπντουλαχί Ουμάρ εξελίχθηκε στο πρόσωπο του αγώνα στο ΟΑΚΑ και κόντρα στον Παναθηναϊκό έμελλε να πανηγυρίσει τα πρώτα γκολ της επαγγελματικής του καριέρας.

Η «χρυσή αλλαγή της Χράντετς Κράλοβε, ο Αμπντουλαχί Ουμάρ ήταν αυτός που «γκρέμισε» το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και «έκλεψε» τη λάμψη του Ανδρέα Τεττέη. Ήταν ταν το πρόσωπο που κανείς δεν περίμενε να πρωταγωνιστήσει στο ΟΑΚΑ.

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Ο 19χρονος επιθετικός της Χράντετς Κράλοβε μπήκε στο παιχνίδι στο 61ο λεπτό, όταν η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0, και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να της δώσει τον βαθμό της ισοπαλίας και να την κρατήσει «ζωντανή» για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Τα πρώτα επαγγελματικά γκολ του Ουμάρ στο ΟΑΚΑ

Στο 89ο λεπτό, ο Ουμάρ βρέθηκε απέναντι από τον Πένια και με ψύχραιμο πλασέ μείωσε σε 2-1. Επτά λεπτά αργότερα, εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και με αριστερό σουτ από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

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Ήταν ένα βράδυ που δύσκολα θα ξεχάσει. Στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση, ο νεαρός Νιγηριανός πέτυχε τα δύο πρώτα επαγγελματικά γκολ της καριέρας του και από «χρυσή αλλαγή» της Χράντετς Κράλοβε εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στον απόλυτο πρωταγωνιστή της.

Από τα 25 γκολ με την U19 στα δύο τέρματα του ΟΑΚΑ

Ο Ουμάρ, γεννημένος τον Ιανουάριο του 2007, είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στις μικρές ηλικίες. Με τη φανέλα της U19 της Χράντετς Κράλοβε έχει καταγράψει εντυπωσιακούς αριθμούς, καθώς μετρά 25 γκολ σε 29 αγώνες.

Στην πρώτη ομάδα, ωστόσο, η ιστορία ήταν διαφορετική. Πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, είχε αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια χωρίς να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Και τελικά χρειάστηκε η πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή για να «σπάσει» το ρόδι με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο.

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Τα δύο γκολ στο ΟΑΚΑ αναμένεται να του δώσουν τεράστια ψυχολογική ώθηση, ενώ πλέον δεν αποκλείεται να διεκδικήσει θέση στο αρχικό σχήμα της Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς.

Χαρακτηριστική ήταν, μάλιστα, η αντίδρασή του μετά το πρώτο του γκολ. Ο νεαρός επιθετικός έτρεξε προς τον πάγκο και αγκάλιασε τον προπονητή του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον ευχαριστήσει για την εμπιστοσύνη και τις ευκαιρίες που του έχει δώσει.

Από τις αυτοσχέδιες αλάνες της Κάνο στο Conference

Πίσω από τη λαμπερή εμφάνιση του ΟΑΚΑ υπάρχει μια ιστορία που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό το κατόρθωμά του.Ο Αμπντουλαχί Ουμάρ μεγάλωσε στην Κάνο της βόρειας Νιγηρίας, μακριά από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τις οργανωμένες ακαδημίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι πρώτες του ποδοσφαιρικές παραστάσεις ήρθαν σε αυτοσχέδιες αλάνες, όπου το παιχνίδι γινόταν πολλές φορές ξυπόλυτος και με μπάλες φτιαγμένες από κουρέλια.

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Εκεί, το ποδόσφαιρο δεν ήταν θέμα περίπλοκων τακτικών. Ήταν ταχύτητα, ένστικτο, αντανακλαστικά και η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τι πρόκειται να συμβεί πριν από όλους τους υπόλοιπους.

Σε ηλικία 16 ετών, ένας Τσέχος σκάουτερ που αναζητούσε νεαρά ταλέντα στη Δυτική Αφρική διέκρινε στον Ουμάρ ένα στοιχείο που δεν περνούσε απαρατήρητο: την εξαιρετική του κίνηση χωρίς την μπάλα και την έμφυτη αίσθηση του χώρου μέσα στην περιοχή.

Το μεγάλο ταξίδι στην Τσεχία

Τον χειμώνα του 2024, ο Ουμάρ άφησε για πρώτη φορά τη Νιγηρία και ταξίδεψε στην Ευρώπη, με προορισμό το Χράντετς Κράλοβε.Η μετάβαση ήταν τεράστια. Από τη ζέστη της Νιγηρίας βρέθηκε στο κρύο της Κεντρικής Ευρώπης, σε μια χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν γνώριζε και μακριά από την οικογένειά του.

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Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην U19 της Χράντετς Κράλοβε. Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη, όμως στο γήπεδο ο νεαρός Νιγηριανός έβρισκε τον δικό του τρόπο να επικοινωνεί.

Το κρύο μπορεί να έκανε δύσκολη την καθημερινότητά του, όμως όταν η μπάλα έφτανε στα πόδια του, όλα τα υπόλοιπα έμοιαζαν να εξαφανίζονται.Και το βράδυ στο ΟΑΚΑ ήταν η στιγμή που το όνομά του άρχισε να γίνεται γνωστό και... πέρα από τα τσεχικά σύνορα.