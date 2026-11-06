Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ: Ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ καταπιάστηκε με τέσσερα αθλήματα -Τι λέει για τους τρανς αθλητές - iefimerida.gr

Το αθλητικό παρελθόν του νέου γερουσιαστή των ΗΠΑ, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, και οι θέσεις του για τους τρανς αθλητές, τον αθλητισμό και τις σύγχρονες διαμάχες.

Πριν από την καταξιωμένη του πορεία στην ιατρική και την πολιτική σκηνή και φυσικά τον θρίαμβο στις Ενδιάμεσες Εκλογές ΗΠΑ ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ διέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία ως αθλητής πολλαπλών αθλημάτων.

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Στο Λύκειο Bloomfield Hills Andover, ανέπτυξε τις αθλητικές του ικανότητες αρχικά ως παλαιστής, τερματοφύλακας στο χόκεϊ και παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, για να εξελιχθεί για κάποιο διάστημα σε αρχηγό τριών ομάδων σε τρία διαφορετικά αθλήματα, συγκεκριμένα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το χόκεϊ και το λακρός. «Πάλεψα στο λύκειο - έχυσα αίμα, ιδρώτα και δάκρυα στο ταπί», είπε κάποτε

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Όταν πήγα στο λύκειο, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να επιλέξω αν θα συνέχισα να εξελίσσομαι στο αμερικανικό ποδόσφαιρο ή στο χόκεϊ. Αποφάσισα να σταματήσω το χόκεϊ, γεγονός που άφησε ελεύθερο το πρόγραμμά μου την άνοιξη. Τότε, ξεκίνησα να παίζω λακρός στην πρώτη τάξη του λυκείου και αποδείχθηκε ότι μου ταίριαζε απόλυτα από αθλητική άποψη. Συνδύαζε την ταχύτητα και τη δύναμη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, μεταφέροντάς τα σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος παιχνιδιού.»

«Όταν έπιαναν τον πατέρα μου να παίζει ποδόσφαιρο, έμπλεκε σε μπελάδες»

Το λακρός θεωρείται το αρχαιότερο οργανωμένο άθλημα στη Βόρεια Αμερική, καθώς οι ρίζες του προέρχονται από τους αυτόχθονες Ινδιάνους. Παίζεται με μια μικρή, σκληρή μπάλα από καουτσούκ και ειδικά μπαστούνια που έχουν ένα δίχτυ στην άκρη τους, σαν απόχη.

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Ο 33χρονος μουσουλμάνος Ελ-Σαγέντ, δεν είχε κάποιο αθλητικό υπόβαθρο στην οικογένεια αν και ο ίδιος στράφηκε στον αθλητισμό. Σύμφωνα με όσα έχει πει: «Ο πατέρας μου... ο πατέρας του ήταν πλανόδιος πωλητής λαχανικών. Η μητέρα του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να πάει σχολείο, οπότε ήταν αναλφάβητη. Ο πατέρας μου, όταν τον έπιαναν να παίζει ποδόσφαιρο, έμπλεκε σε μπελάδες, καθώς θα έπρεπε να εργάζεται».

Ο πατέρας του, Μοχάμεντ Ελ-Σαγέντ μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να κάνει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Wayne State. Η μητέρα του, Φάτεν Ελ-Κόμι, είναι νοσοκόμα στο Μιζούρι. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν τριών ετών.[ τη συνέχεια μεγάλωσε στην περιοχή του Ντιτρόιτ από τον πατέρα και τη μητριά του, Ζακλίν Τζόνσον με καταγωγή από την κομητεία Γκράτιοτ του Μίσιγκαν. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά του είναι μηχανολόγοι μηχανικοί. Ο πατέρας του υπήρξε καθηγητής μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Kettering στο Φλιντ.

Αμυντικός στην ομάδα λακρός, δέχθηκε ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές προσβολές

Η αθλητική πορεία Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ συνεχίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου αγωνίστηκε ως αμυντικός στην ανδρική ομάδα λακρός, καθώς και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως υπότροφος Rhodes.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ έχει συχνά αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο αθλητισμός στη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του γύρω από τη συμπερίληψη και τη συντροφικότητα. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι κατά τη διάρκεια των αθλητικών του χρόνων αντιμετώπισε επανειλημμένα ρατσιστικές και ισλαμοφοβικές προσβολές τόσο από αντίπαλους θεατές όσο και εντός των αποδυτηρίων.

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Μετά τη νίκη του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, στις οποίες επικράτησε του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Μάικ Ρότζερς, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ έγινε ο νέος εκλεγμένος γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Μίσιγκαν. Η είσοδός του στη Γερουσία συνοδεύτηκε άμεσα από δημόσιες εντάσεις.

Η εκλογική επιτυχία και η πρώτη επίθεση στα Social Media

Αμέσως μετά την εκλογική του επιτυχία, ο εξωτερικός παίκτης των Τορόντο Μπλου Τζέις, Αντονι Σαντατέρ, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων επειδή κοινοποίησε αντιμουσουλμανικά βίντεο στο Instagram. Ένα από τα κλιπ στόχευε ευθέως την ιστορική νίκη του Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, αμφισβητώντας την πίστη του και τη συμβατότητά της με το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2026, οι Τορόντο Μπλου Τζέις εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση αποστασιοποίησης, τονίζοντας ότι οι μεμονωμένες αναρτήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες συμπερίληψης του οργανισμού.

Οι τρανς αθλητές και η ασφάλεια των παικτών στο αμερικανικό ποδόσφαιρο

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η ατζέντα του Ελ-Σαγέντ δοκιμάστηκε έντονα σε κρίσιμα ζητήματα αθλητικής πολιτικής