Τον κατάπιε με τα μάτια της και εκείνος το ίδιο - Το πολύ αμήχανο σκηνικό με τον Ναδάλ και ένα ball girl [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια εντυπωσιακή παρουσία στα γήπεδα του τένις είχε καταφέρει να τραβήξει ακόμη και την προσοχή του Ραφαέλ Ναδάλ.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα του τένις δεν ήταν κάποια διάσημη αθλήτρια, αλλά ένα ball girl που κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Ο λόγος για τη Φερνάντα Μάγια Καρέλι, η οποία έγινε γνωστή το 2014, όταν η παρουσία της σε αγώνες τένις στη Βραζιλία δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε καν από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

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