Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου που του χάρισε το 4ο χρυσό μετάλλιο [βίντεο] - iefimerida.gr

Το άλμα στα 8,44μ. που χάρισε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.
Ο Έλληνας υπεραθλητής το έκανε ξανά. Με άλμα στα 8,44 ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο σπίτι του (το 4ο στον συγκεκριμένο θεσμό), αφήνοντας πίσω του όλο τον ανταγωνισμό.
Μίλτος Τεντόγλου: Ξανά χρυσός, δεν βλέπει κανέναν
Ο 28χρονος άλτης έδωσε σκληρή μάχη, όμως στο τέλος αυτός ήταν που πανηγύρισε και πάλι, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό 4ο άλμα στα 8,44, κατακτώντας έτσι το 4ο χρυσό μετάλλιο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Δείτε το χρυσό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου:
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