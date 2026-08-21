 Άλλαξε τόσο που δύσκολα πιστεύεις ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος -Το νέο look του διάσημου πρώην ποδοσφαιριστή - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Άλλαξε τόσο που δύσκολα πιστεύεις ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος -Το νέο look του διάσημου πρώην ποδοσφαιριστή

Ο Ματέγια Κέζμαν σήμερα
Ο Ματέγια Κέζμαν σήμερα / Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ορισμένοι πρώην ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας ακόμη και μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας.

Η ζωή τους εκτός γηπέδων, οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αλλά και οι αλλαγές στην εμφάνισή τους συχνά προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού. Μια πρόσφατη εμφάνιση, μάλιστα, ήταν αρκετή για να τραβήξει ξανά τα βλέμματα και να γίνει θέμα συζήτησης.

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