Μεγάλες αλλαγές στα κανάλια που δείχνουν Champions League, Europa League και Conference League - iefimerida.gr

Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, Europa League και Conference League.

Την Τρίτη, στις 3 Νοεμβρίου, πέφτει η… αυλαία στη διαδικασία κατάθεσης προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, του Europa League και του Conference League για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Θυμίζουμε πως αυτή τη φορά πρόκειται για 4ετή και όχι 3ετή κύκλο όπως έκανε η UEFA τα προηγούμενα χρόνια, με την διαδικασία να τρέχει από τον εμπορικό συνεργάτη της Ομοσπονδίας, την Relevent Sports Group.

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