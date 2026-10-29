 Μεγάλες αλλαγές στα κανάλια που δείχνουν Champions League, Europa League και Conference League - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μεγάλες αλλαγές στα κανάλια που δείχνουν Champions League, Europa League και Conference League

Κάμερα στο γήπεδο της Τούμπας σε αγώνα του ΠΑΟΚ στο Europa League
Κάμερα στο γήπεδο της Τούμπας σε αγώνα του ΠΑΟΚ στο Europa League/Φωτογραφία:Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, Europa League και Conference League.

Την Τρίτη, στις 3 Νοεμβρίου, πέφτει η… αυλαία στη διαδικασία κατάθεσης προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, του Europa League και του Conference League για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Θυμίζουμε πως αυτή τη φορά πρόκειται για 4ετή και όχι 3ετή κύκλο όπως έκανε η UEFA τα προηγούμενα χρόνια, με την διαδικασία να τρέχει από τον εμπορικό συνεργάτη της Ομοσπονδίας, την Relevent Sports Group.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Champions League Europa League CONFERENCE LEAGUE κανάλια τηλεοπτικά δικαιώματα Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ