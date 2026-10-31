Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: «Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια -Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του που συνέχισαν να παλεύουν και πήραν στο φινάλε τη νίκη με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός απέδρασε από την Λεωφόρο, επικρατώντας της Κηφισιάς με 2-3, χάρη στο buzzer beater του Ζέλσον Μαρτίνς. Και όπως είναι λογικό, αυτή η νίκη πανηγυρίστηκε, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να βγάζει το καπέλο στους παίκτες του που δε σταμάτησαν να παλεύουν ως το φινάλε.

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«Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια» είπε χαρακτηριστικά ο Αλγκουαθίλ, με τον Ολυμπιακό πλέον να στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης, απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία.

Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: «Χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς»

«Είμαστε χαρούμενοι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι».

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Για το αν είναι πιο σημαντική νίκη από άλλες: «Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, όταν δεν μπορείς να δείξεις λαμπερή εμφάνιση, τουλάχιστον να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Το κατόρθωμα μας ήταν ότι προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε, οι παίκτες μας συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τέλος και έτσι πήραμε τη νίκη, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου».