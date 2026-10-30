Ο Αλγκουαθίλ αποκάλυψε το μυστικό για το ιδανικό ξεκίνημα στον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πως δεν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αποκάλυψε το μυστικό για την πολύ θετική αρχή με τους «ερυθρόλευκους» σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του τα αρνητικά αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν και με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο «τιμόνι» προχωράει από νίκη σε νίκη. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην ιδανική αρχή, αλλά και στο μυστικό πίσω από τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα.

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Η τοποθέτηση του Αλγκουαθίλ πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά

Για το αν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Λοιπόν, δεν το είχα φανταστεί. Ή, τουλάχιστον, δεν το είχα υπολογίσει σε αριθμούς. Ήξερα όμως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει. Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί και στις τρεις, είναι προφανές ότι πρέπει να κερδίζει αγώνες.

Το μυστικό είναι η εξαιρετική δουλειά όλων: των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των ανθρώπων που εργάζονται στον Ρέντη. Γιατί ένας προπονητής, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι τίποτα».



Για το ματς με την Κηφισιά: «Θα είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό αντίπαλο, που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα του. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ευτυχώς, μπορούμε και κάνουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν παίζουμε ανά τρεις ημέρες, με ξεκούραστους ποδοσφαιριστές.

Ο στόχος μας απέναντι στην Κηφισιά είναι να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Γνωρίζουμε όμως ότι, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

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Η δήλωση του Αλγκουαθίλ ενόψει Ρεν και τα προβλήματα τραυματισμών

Για το αν έχει στο μυαλό του και το ματς με την Ρεν: «Όχι, γιατί άλλες φορές παίζουμε με τρεις ημέρες ξεκούρασης και άλλες με δύο. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και εκτός έδρας, γίνεται πολύ κοντά μας. Και για το παιχνίδι με τη Ρεν μάς έχουν μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης, οπότε θα επιστρέψουμε σε μια σχετικά καλή ώρα για να ξεκουραστούμε. Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες.

Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, και αυτό ακριβώς κάνουμε με όλες τις αλλαγές στο πρόγραμμα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος, και να τα δίνουμε όλα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους».



Για το αν έχει προβλήματα απουσιών: «Ας χτυπήσουμε ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά κάνει το ιατρικό επιτελείο, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες, που προσέχουν πολύ τον εαυτό τους και δουλεύουν συστηματικά για την πρόληψη τραυματισμών.