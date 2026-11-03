Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για Ρεν: «Είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε έρθει για το 4/4» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πως ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για το 4/4 στη Βρετάνη.

Με το απόλυτο στις αποσκευές του, έχοντας το 3/3 στο Europa League, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βρετάνη για να αντιμετωπίσει τη Ρεν (17:30, 4/11).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του απέναντι στους Γάλλους. Ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: «Να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και με Ρεν και με ΠΑΟΚ»

«Πριν απαντήσω θα ήθελα να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του άτυχου παίκτη που έχασε τη ζωή του, στην Τενερίφη και σε όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην ερώτησή σας ο Ολυμπιακός έχει δείξει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Κάνουμε συνεχές ροτέισον, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και έχουμε την δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε. Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και με Ρεν και με ΠΑΟΚ».

Για τη Ρεν: «Η Ρεν βάζει πολλά γκολ αλλά και δέχεται. Γενικά οι απαιτήσεις στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλές. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη. Αύριο είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε έρθει για το 4/4».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις αλλαγές: «Δεν έχει να κάνει με τη διοργάνωση η επιλογή των παικτών. Έχει να κάνει με το πώς προσεγγίσουμε τον επόμενο παιχνίδι. Προσπαθούμε να βάλουμε την πιο καλή 11άδα και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί και στις 3 διοργανώσεις».

Για την ήττα της Ρεν από τη Νις: «Εμεί είμαστε διαφορετικοί από τη Νις. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η Ρεν αλλάζει σχήματα. Και με τις 2 μορφές παιχνιδιού δέχεται γκολ. Είναι πολύ καλή στην επίθεση και βάζει γκολ. Εμείς θα κοιτάξουμε να χρησιμοποιήσουμε τις αδυναμίες της. Στο τέλος το γήπεδο μας βάζει όλους στις θέσεις μας γιατί μας δείχνει το τι θα γίνει. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για το 4/4».