Αλγκουαθίλ για τραυματισμό Έσε: «Θα περιμένουμε τις τελικές εξετάσεις, αλλά, δεν είμαστε αισιόδοξοι» - iefimerida.gr

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μίλησε για τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε στο εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για τη Super League.

Καθόλου καλές δεν είναι οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, μετά τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε, στο εντός έδρας ματς των «ερυθρόλευκων» με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, για τη 10η αγωνιστική της Super League, όπως τόνισε μεταξύ άλλων και ο τεχνικός του συλλόγου, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

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Ο Βάσκος προπονητής επισήμανε ότι ακόμα δεν είναι σίγουρη η ζημιά που έχει πάθει ο έμπειρος μέσος, μιας και όλα θα είναι ξεκάθαρα μετά τις αναλυτικές εξετάσεις που θα υποβληθεί άμεσα. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τον Λατίνο χαφ, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης με αντίπαλο τον «δικέφαλο του Βορρά».

Παρόλα αυτά όλα αναμένεται να γίνουν γνωστά για εκείνον από το τι πρόβλημα έχει προκύψει και για πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει στα «πιτς» από την ώρα και τη στιγμή που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα έχουν στα χέρια τους τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβάλουν τον Έσε.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αλγκουαθίλ για τον τραυματισμό του Έσε:

«Δεν θέλουμε να προτρέξουμε, θα περιμένουμε τις τελικές εξετάσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως τα πράγματα δεν φαίνονται αισιόδοξα», είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου, μετά το εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.