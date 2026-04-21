Άλφα Ντιαλό: Από το Λαύριο για μία θητεία στον Παναθηναϊκό AKTOR που έμεινε στις... υπογραφές - iefimerida.gr

Ο Άλφα Ντιαλό θέλει να αποκλείσει μία πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό AKTOR, στην οποία όμως δεν αγωνίστηκε ποτέ.

Η ιστορία του Αμερικανού φόργουορντ ξεκινάει από την Ελλάδα. Τη σεζόν 2020-21, το Λαύριο είναι η ομάδα που του δίνει την ευκαιρία για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Σε ηλικία 23 ετών, ο άγουρος τότε φόργουορντ πέρασε τον Ατλαντικό για να φορέσει τα «κιτρινομπλέ» της ομάδας του Χρήστου Σερέλη και να κάνει μια χρονιά… διαβατήριο για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούλιο του 2021, όταν η σεζόν είχε ολολκηρωθεί, ο Ντιαλό ανακοινώθηκε στα «πράσινα». Χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο το τοπίο για εκείνον. Η πρόθεση ήταν να δοθεί δανεικός την πρώτη σεζόν, μετά το τριετές που υπέγραψε, αλλά τα πράγματα γρήγορα άλλαξα.

Η έλευση του Πρίφτη στον Παναθηναϊκό AKTOR άλλαξε τις συνθήκες για τον Ντιαλό.

Ο Όντεντ Κάτας ήταν ο άνθρωπος που ξεχώρισε τον Ντιαλό. Στους τελικούς εκείνης της σεζόν, με το Λαύριο να παίζει απέναντι στους «πράσινους», τα προσόντα του ξεχωρίζουν και ετοιμάζεται για τη μετάβαση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο το καλοκαίρι τα πράγματα αλλάζουν. Ο Δημήτρης Πρίφτης έρχεται αντί του Όντεντ Κάτας, με τη δική του οπτική να είναι διαφορετική. Οι θέσεις των ξένων είναι συγκεκριμένες και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι στα πλάνα, ζητώντας να αποχωρήσει, κάτι που τελικά συμβαίνει πολύ πριν αρχίσει η σεζόν, το ίδιο καλοκαίρι.

«Χωρίσαμε τους δρόμους και η Μονακό άρπαξε την ευκαιρία»

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά» παραδέχτηκε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του.

«Υπέγραψα συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος κόουτς που ήρθε στην ομάδα, ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους.

Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιαλό δεν πατάει καν παρκέ με τα «πράσινα» και η θητεία του στον Παναθηναϊκό AKTOR κρατάει… μία υπογραφή και μερικές ημέρες μόνο. Η Μονακό έρχεται γρήγορα και πριν το τέλος του Αυγούστου τον κάνει δικό της.

Για να έρθει ξανά ως αντίπαλος στο Telekom Center, σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια που έχουν παίξει ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Μονακό, στα play in της Euroleague…