Συνεχίζει στην Τουρκία ο Αλεξανδρόπουλος - Συμφωνία της Σπόρτινγκ με την Γκεντσλερμπιρλιγκί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα νέο «κεφάλαιο» ετοιμάζεται να ανοίξει στην καριέρα του ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας συμφώνησε σε όλα με την Γκεντσλερμπιρλιγκί για την παραχώρησή του.

Στην Τουρκία θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ερτάν Σουζγκιούν, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας συμφώνησε σε όλα με την

Γκεντσλερμπιρλιγκί, για την παραχώρηση του Έλληνα αμυντικού μέσου.

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Την περασμένη σεζόν, ο Αλεξανδρόπουλος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Φορτούνα Ντίσελντορφ, πραγματοποιώντας 20 εμφανίσεις στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Αποχωρεί από την Σπόρτινγκ ο Αλεξανδρόπουλος - Συνεχίζει στην Γκεντσλερμπιρλιγκί

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά «βήματα» στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενώ στην συνέχεια αποτέλεσε σταθερό μέλος της αντρικής ομάδας των «πράσινων».

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Το 2022 η Σπόρτινγκ πήρε την απόφαση να τον αποκτήσει, ωστόσο εκείνος δεν κατάφερε να... στεριώσει. Πραγματοποίησε 13 συμμετοχές, εκ των οποίων οι τρεις ως βασικός.

Είχε δοθεί κατά σειρά δανεικός στους Ολυμπιακό, Σταντάρ Λιέγης και Φορτούνα Ντίσελντορφ. Πλέον, όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν από την πορτογαλική ομάδα, έπειτα από τέσσερα χρόνια, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεντσλερμπιρλιγκί.