Αλέσιο Λίσι: «Αξίζαμε την ισοπαλία, μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη - Πιστεύω στην ομάδα» - iefimerida.gr

Στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να πάρει τη νίκη στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Αλέσιο Λίσι, μετά το 1-1 με την Μπραν για τα playoffs του Conference League.

Δεν μπήκε με το... δεξί στα playoffs του Conference League ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, γεγονός που καθιστά την ρεβάνς στην Νορβηγία ως... must-win.

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Στην συνέντευξη Τύπου, ο Αλέσιο Λίσι δήλωσε πως η ομάδα του άξιζε την νίκη, ενώ έδειξε ικανοποιημένος από τις αλλαγές. Μεταξύ άλλων, ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε πως πρέπει να αναπληρωθεί το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι μετά το ΠΑΟΚ - Μπραν για το Conference League

Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ:

«Σίγουρα στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό να σκοράρεις, το σημαντικότερο. Χάσαμε ξανά πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από ό,τι με την Αντερλεχτ. Πήγαμε καλά στις αρχές του ματς. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά. Έπειτα λίγο κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισαν να πιέζουν, αδειάσαμε από δυνάμεις στο 60', μείναμε από ενέργεια. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση.

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Έπρεπε να σκεφτώ ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίκτες να τελειώσουν το παιχνίδι. Όταν άνοιξαν το σκορ δείξαμε φοβισμένοι και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Οι αλλαγές μας έδωσαν…. χώρο και ταχύτητα, αξίζαμε την ισοπαλία και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς που στήριξαν ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή που ήταν ξανά ένα κλειδί για να αλλάξουμε τον αγώνα».

Για την απουσία Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και αν είναι ευκαιρία για αναδειχθούν ηγέτες:

«Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηγεσίας. Είναι θέμα ταχύτητας, μάχης, να δίνουν οι παίκτες τα πάντα. Αντιμετωπίσαμε μία ομάδα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, πιο έτοιμη, οπότε ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε διαφορετικά δεδομένα. Χτίζουμε την ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος με τις αλλαγές, ήταν πολύ σημαντικοί όλοι. Έδωσαν βοήθεια. Οι αναπληρωματικοί είναι εξίσου σημαντικοί στα παιχνίδια. Να μεγαλώσουμε αριθμητικά τα άτομα στον πάγκο για να έχουμε παραπάνω λύσεις στη συνέχεια».

Για τον Μιχαηλίδη και το σκεπτικό του να μην αγωνιστεί:

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«Ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στο ματς, ανταποκρίθηκαν και σε αυτό. Στο ματς με την Άντερλεχτ υποφέραμε από αυτό και έπαιζε ο Μιχαηλίδης. Έχουμε πολλά παιχνίδια και παίζει ρόλο αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο. Συνεχής βελτίωση, χρειαζόμαστε χρόνο αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο».

Για τις απουσίες της Μπραν που αγωνίζονται στη ρεβάνς:

«Η Μπραν έχει έναν «καθαρό» τρόπο παιχνιδιού, διαφορετικό από μας και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι παρά τις επιστροφές. Είναι πολύ καλή ομάδα. Περιμένω παρόμοια εμφάνιση».

Για το αν ο Ζαφείρης τους βοήθησε στην… παρακολούθηση:

«Αναλύσαμε τον αντίπαλο, όπως πράττουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν βοήθησε κάπου ο Ζαφείρης. Παρακολούθησα αρκετά ματς της Μπραν. Μελετήσαμε αρκετά την αντίπαλό μας χωρίς τον Ζαφείρη».

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Για την παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία:

«Σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί εντός και εκτός έδρας. Αναμένω να μας βοηθήσουν και εκεί στο επόμενο παιχνίδι».

Αν η εμφάνιση δίνει αυτοπεποίθηση εν όψει ρεβάνς:

«Αμφότερες οι ομάδες θα διορθώσουν πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού τους. Έχουμε χρόνο εν όψει της ρεβάνς. Θα διορθώσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα και στον σύλλογο και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουμε στη Νορβηγία».