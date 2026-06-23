Αλέσιο Λίλι: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, θα δώσουμε όλα όσα έχουμε για το κλαμπ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίλι τόνισε ότι ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν για τον ίδιο μια καλή επιλογή και αποφάσισε να πει το ναι γιατί ένιωσε ότι το κλαμπ τον ήθελε.

Η νέα εποχή στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε, με τον Αλέσιο Λίλι να παίρνει τη... σκυτάλη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και να έχει μπροστά του τη μεγάλη πρόκληση να βελτιώσει σε όλους τους τομείς τους Θεσσαλονικείς και να τους επαναφέρει στις επιτυχίες μετά από μια σεζόν που ολοκληρώθηκε δίχως τίτλο.

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Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα και όπως και ο ίδιος ξεκαθάρισε, περιμένει από τους παίκτες του να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι.

Η απόφαση του Λίσι να πει το... ναι στον ΠΑΟΚ

Για το τι σκέφτηκε όταν άκουσε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και τι γνώριζε για την ομάδα: «Γνωρίζω φυσικά για την ομάδα, καθώς είναι μία ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μία καλή επιλογή για εμένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την ομάδα».

Για τον λόγο που αποφάσισε να έρθει στον ΠΑΟΚ:«Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για μένα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα, όταν πρέπει να επιλέξω».

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Για το πώς πήγαν οι συζητήσεις με τον Μάτος και τον Βιεϊρίνια: «Πολύ καλά! Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή που κάναμε το πρώτο meeting, όλα πήγαν καλά, όλα κατέληξαν καλά».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Instagram



«Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι»

Για το τι είδους προπονητής είναι και τι είδους ποδόσφαιρο θα παίξει ο δικός του ΠΑΟΚ: «Θέλω μία ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω πραγματικά επιθετική ομάδα, μία πραγματικά πιεστική ομάδα».

Για το ποια είναι τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φίλους της ομάδας, διότι ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».

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Για το μήνυμα και την υπόσχεση που θέλει να δώσει στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής μας, θα παλέψουμε για αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».﻿