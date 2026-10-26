Αισιοδοξία στην Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα -Τα δεδομένα για το μεγάλο ντέρμπι με τη Μπάγερν - iefimerida.gr

Χωρίς πόνο τρέχει πλέον ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στις προπονήσεις σύμφωνα με τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς που αισιοδοξεί ότι θα επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση.

Ολοένα και ανεβάζει στροφές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Ντόρτμουντ ωστόσο παραμένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και βρίσκεται στο αρχικό στάδιο τρεξίματος σε ευθεία γραμμή. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ανησυχήσει άπαντες όταν και είχε αποχωρήσει τραυματίας από το εκτός έδρας ματς με την Ουνιόν Βερολίνου, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης.

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Τα τελευταία νέα για την πορεία της αποθεραπείας του είναι ενθαρρυντικά και στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του επικείμενου αγώνα με τη Βέρντερ Βρέμης (27/10, 21:45) ο Νίκο Κόβατς ξεκαθάρισε ότι ο Καρέτσας ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον σύνδεσμο του ποδιού, δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση να αγωνιστεί, επισημαίνοντας πάντως ότι έχει αρχίσει να τρέχει χωρίς να αισθάνεται πόνο.

Κόβατς για Καρέτσα: «Τρέχει σε ευθεία γραμμή χωρίς πόνο»

«Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκο Κόβατς.

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«Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο», επισήμανε ο προπονητής της Ντόρτμουντ.

Κι όλα αυτά ενώ το προσεχές Σαββατοκύριακο, η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπάγερν Μονάχου (31/10, 19:30), με τη συμμετοχή του Καρέτσα να είναι αμφίβολη και τα πάντα να εξαρτώνται από τις δοκιμές που θα κάνει μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά, το ιατρικό τιμ θα είναι αυτό που θα αποφασίσει και θα δώσει το… πράσινο φως.

Εκτός από τον αγώνα με τη Βέρντερ Βρέμης ο Καρέτσας

«Για το παιχνίδι με τη Βέρντερ Βρέμης θα αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Δεν πρόκειται να πιέσουμε κανέναν να επιστρέψει, εφόσον υπάρχει κίνδυνος. Όλα γίνονται σε στενή συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές και το ιατρικό επιτελείο, καθώς είναι προτιμότερο να χάσει κάποιος ένα επιπλέον παιχνίδι παρά να μείνει εκτός δράσης για έναν ολόκληρο μήνα. Η προσοχή είναι πάντα η καλύτερη επιλογή».

Αυτό ήταν και το σχόλιο του Νίκο Κόβατς για το αυριανό ματς με τη Βέρντερ Βρέμης (27/10, 21:45) το οποίο θα είναι και το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει ο 18χρονος διεθνής αστέρας που υπενθυμίζεται ότι μέσα στη σεζόν είχε ανησυχήσει άπαντες όταν και είχε καταρρεύσει σε αγώνα με τη Βιγιαρεάλ με πρόβλημα στο κυκλοφορικό.

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Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της αποθεραπείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

«Όταν κάποιος δεν προπονείται σήμερα, είναι μάλλον δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι με τη Βέρντερ Βρέμης. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιστρέψει πολύ σύντομα στον αγωνιστικό χώρο», σημείωσε χαρακτηριστικά.