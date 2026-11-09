Αισιοδοξία στην Ντόρτμουντ για επιστροφή του Κωνσταντέλια νωρίτερα στη σεζόν -Η αποκάλυψη Γερμανού δημοσιογράφου - iefimerida.gr

Ευχάριστα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η αποθεραπεία του εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο και η Ντόρτμουντ αισιοδοξεί ότι θα τον έχει ξανά στη διάθεσή της νωρίτερα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια ενδέχεται να είναι μικρότερη απ' ό,τι αρχικά υπολογιζόταν! Από τη Γερμανία έρχονται αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της αποθεραπείας του Έλληνα μεσοεπιθετικού μετά τη ρήξη χιαστού, με την Ντόρτμουντ να... βλέπει πλέον πιο κοντά την ημέρα που θα τον έχει ξανά στη διάθεσή της.

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Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, με τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας. Τα πρώτα σενάρια έκαναν λόγο για απουσία μέχρι την άνοιξη του 2027, ωστόσο τα νεότερα δεδομένα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Η εκτίμηση από τη Γερμανία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Χοσέ Αραόθ, δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Bundesliga και της Ντόρτμουντ, η πορεία της αποκατάστασης του «Ντέλια» είναι καλύτερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο επιστροφής του στη δράση ακόμη και μέσα στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, κάτι που διαφοροποιεί σημαντικά τα αρχικά δεδομένα για την απουσία του.

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Φυσικά, η αποθεραπεία ενός τόσο σοβαρού τραυματισμού απαιτεί υπομονή, με την Ντόρτμουντ να μην έχει κανέναν λόγο να επισπεύσει την επάνοδο του Έλληνα άσου, εφόσον δεν υπάρχει πλήρης ετοιμότητα.

Ο τραυματισμός που «πάγωσε» την Ντόρτμουντ και η μεταγραφή Νουανέρι

Ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός μόλις είχε ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι με μεγάλες βλέψεις στη Bundesliga, μετά τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 26 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πρώτες του εμφανίσεις είχαν δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, με τον ίδιο να δείχνει από νωρίς στοιχεία της ποιότητάς του και να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού ανάγκασε, μάλιστα, τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να κινηθούν στην αγορά για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, παρότι αρχικά δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση. Έτσι, οι Βεστφαλοί απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ.

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Από το ονειρεμένο ξεκίνημα στον σοβαρό τραυματισμό

Ο Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του πριν από τον τραυματισμό του. Στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο, όπου η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-0, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εφιαλτική, καθώς λίγο αργότερα αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρό.