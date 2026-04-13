Αινιγματικός Αντετοκούνμπο μετά το τελευταίο ματς των Μπακς για φέτος: «Κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να μείνεις» - iefimerida.gr

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγο μετά το τελευταίο ματς των Μιλγουόκι Μπακς για φέτος.

Η regular season στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε με τους Μπακς να γνωρίζουν την ήττα από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 126-106 και να αποκλείονται από τα πλέι οφ. Μετά τον αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο «Milwaukee Journal Sentinel» και αναφέρθηκε στο μέλλον του στην ομάδα. Τόνισε πως δεν γνωρίζει αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι και την ίδια στιγμή έκανε γνωστό πως τα «Ελάφια» δεν του έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο.

«Δεν ξέρω, δεν το αποφασίζω εγώ. Θα δούμε», απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν είναι το τελευταίο του ματς με τους Μπακς.

Και συνέχισε: «Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 7-8 μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να υπογράψεις. Δεν μου έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο. Αν υπάρξει πρόταση, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου. Αν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συγκεντρωθώ στο πώς να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ για να κάνω όσα κάνω».

NBA: Τα ζευγάρια του Play-In Tournament και των πλέι οφ



Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του NBA, συμπληρώθηκε το... παζλ των Play-In και των πλέι οφ. Το Play-In Tournament θα διεξαχθεί το διάστημα 14-17 Απριλίου (σ.σ. ξημερώματα 15ης-ξημερώματα 18ης Απριλίου για την Ελλάδα), ο πρώτος γύρος των πλέι οφ του NBA αρχίζει στις 18/4 (σ.σ. ξημερώματα 19ης Απριλίου για την Ελλάδα), ενώ ο πρώτος τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα λάβει χώρα στις 3 Ιουνίου (σ.σ. ξημερώματα 4ης Ιουνίου για την Ελλάδα).

Το πρόγραμμα του Play-In Tournament:

ΤΡΙΤΗ 14/4

Ανατολή: Σάρλοτ (9) - Μαϊάμι (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Δύση: Φοίνιξ (7) - Πόρτλαντ (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

Ανατολή: Φιλαδέλφεια (7) - Ορλάντο (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Δύση: Λ.Α. Κλίπερς (9) - Γκόλντεν Στέιτ (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

Ανατολή: Ηττημένος 7/8 - Νικητής 9/10

Δύση: Ηττημένος 7/8 - Νικητής 9/10

* Οι νικητές προκρίνονται στα πλέι οφ ως Νο 8.





Α΄ ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΪ ΟΦ (οι σειρές κρίνονται στις τέσσερις νίκες)

Ανατολική Περιφέρεια

(1) Ντιτρόιτ - (8) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(2) Βοστώνη - (7) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(3) Νέα Υόρκη - (6) Ατλάντα

(4) Κλίβελαντ - (5) Τορόντο

Δυτική Περιφέρεια

(1) Οκλαχόμα Σίτι - (8) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(2) Σαν Αντόνιο - (7) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(3) Ντένβερ - (6) Μινεσότα

(4) Λ.Α. Λέικερς - (5) Χιούστον

ΤΕΛΙΚΟΙ NBA

3 Ιουνίου: Game 1

5 Ιουνίου: Game 2

8 Ιουνίου: Game 3

10 Ιουνίου: Game 4

13 Ιουνίου: Game 5 --Αν χρειαστεί--

16 Ιουνίου: Game 6 --Αν χρειαστεί--

19 Ιουνίου: Game 7 --Αν χρειαστεί--

