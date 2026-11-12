Άγριο ξύλο μεταξύ αστέρων του MMA σε λόμπι ξενοδοχείου -Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το λόμπι ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι, με πρωταγωνιστές γνωστούς αθλητές του UFC.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωταθλητής της κατηγορίας bantamweight του UFC, Ίλια Τοπούρια, κατηγορεί τον Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και την ομάδα του ότι του επιτέθηκαν στο περιθώριο της εκδήλωσης RAF στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η RAF, συντομογραφία του Real American Freestyle, είναι μια νέα οργάνωση freestyle πάλης που ιδρύθηκε πέρυσι και περιλαμβάνει νυν και πρώην αστέρες του UFC.

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Στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι, η αντιπαλότητα μεταξύ του Μεράμπ Ντβαλισβίλι και του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ κλιμακώθηκε για άλλη μια φορά. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά από τον Ιλία Τοπούρια και έκτοτε διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι εμφανίζεται στο προσκήνιο, ενώ πολλά άτομα τον πλησιάζουν από πίσω. Τι ακολούθησε; Μια σειρά από χτυπήματα και ένας απίστευτος καβγάς.

Δείτε βίντεο:

«Έδινα μια συνέντευξη για τη RAF όταν ο Ουσμάν και οι φίλοι του ήρθαν από πίσω μου και άρχισαν να χτυπούν εμένα και τον νεαρό φίλο μου. Η ασφάλεια με κρατούσε πίσω. Μας κλωτσούσαν σαν χαμένους ενώ ήμασταν στο έδαφος», κατέθεσε ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι σε ένα άλλο βίντεο στο οποίο δείχνει τον εαυτό του άσχημα χτυπημένο και με ματωμένο πρόσωπο.

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«Είμαι καλά. Είμαι ένας γ@@@ μαχητής. Πολεμήσαμε σαν άντρες και εσείς πολεμήσατε σαν δειλοί. Οι δειλοί το κάνουν αυτό. Ήμασταν πεσμένοι και μας χτυπούσατε; Είμαστε πολεμιστές. Αν θέλετε να μιλήσετε και να πολεμήσετε, ας το κάνουμε στα αλήθεια. Πολεμάμε. Κάνουμε πόλεμο. Αλλά εσείς είστε απλώς δειλοί. Δεν είστε αληθινοί άντρες», φώναξε ο Αμερικανός γεννημένος στη Γεωργία.

Το χρονικό της επίθεσης

Στο βίντεο, ο Ντβαλισβίλι φαίνεται να πραγματοποιεί πρόβα για προωθητικό βίντεο της διοργάνωσης RAF, όταν μια ομάδα ανδρών τον πλησιάζει από πίσω. Ένας ψηλότερος άνδρας, ο οποίος φορά μαύρη μπλούζα και καπέλο και ενδέχεται να είναι ο Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, τραβά την προσοχή του αθλητή και στη συνέχεια τον χτυπά στο πρόσωπο. Ακολουθεί αλλαγή πλάνου, με τον Ντβαλισβίλι και τον φίλο του να εμπλέκονται σε συμπλοκή με αρκετά άτομα της άλλης ομάδας.

Σε κάποιο σημείο, άνδρας που φαίνεται να είναι ο Ντβαλισβίλι σηκώνεται στον αέρα και ρίχνεται στο έδαφος. Οι δύο πλευρές τελικά απομακρύνονται, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πόση ώρα διήρκεσε συνολικά το επεισόδιο.

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Τον Ιανουάριο του 2025, στο UFC 331, ο Μέραμπ Ντβαλισβίλι νίκησε τον Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ , αδελφό του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και επίσης δεύτερο ξάδερφο του Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, με ομόφωνη απόφαση. Ο Μέραμπ Ντβαλισβίλι έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο Μάρλον Μοράες αυτό το Σαββατοκύριακο σε αγώνα πάλης στο Royal Australian Fighters (RAF).

