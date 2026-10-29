Το αγωνιώδες μήνυμα του πατέρα του Γιαμάλ που προκάλεσε ανησυχία: «Χρειάζομαι βοήθεια» - iefimerida.gr

Ένα αινιγματικό μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πατέρας του ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο Μουνίρ Νασραουί, πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα στον δημοφιλή λογαριασμό του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Γεια σας, καλημέρα σε όλη την οικογένεια της Μπαρτσελόνα.

Χρειάζομαι βοήθεια, ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα», έγραψε ο 39χρονος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

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