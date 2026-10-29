 Το αγωνιώδες μήνυμα του πατέρα του Γιαμάλ που προκάλεσε ανησυχία: «Χρειάζομαι βοήθεια» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Το αγωνιώδες μήνυμα του πατέρα του Γιαμάλ που προκάλεσε ανησυχία: «Χρειάζομαι βοήθεια»

Ο Λαμίν Γιαμάλ με τον πατέρα του, Μουνίρ Νασραουί
Ο Λαμίν Γιαμάλ με τον πατέρα του,Μουνίρ Νασραουί/Φωτογραφία: hustle_hard_304/Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα αινιγματικό μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πατέρας του ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο Μουνίρ Νασραουί, πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα στον δημοφιλή λογαριασμό του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Γεια σας, καλημέρα σε όλη την οικογένεια της Μπαρτσελόνα.

Χρειάζομαι βοήθεια, ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα», έγραψε ο 39χρονος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ Πατέρας Μπαρτσελόνα La Liga Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ